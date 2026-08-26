جوان آنلاین: سردار امان‌الله گشتاسبی، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: هفته وحدت، به‌ویژه برای استان‌هایی مانند کردستان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هفته دولت نیز فرصت مناسبی برای بیان خدمات، تلاش‌ها و مجاهدت‌های مسئولان در طول تاریخ انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

به گزارش تسنیم، وی افزود: مسئولان کشور در همه شرایط، از جمله در دوران جنگ ۱۲ روزه و شرایط سختی که دشمنان برای کشور ایجاد کردند، برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش کرده‌اند و این مجاهدت‌ها شایسته تقدیر است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در مسیر انقلاب اسلامی گفت: دشمنان به دلیل رشد، بالندگی و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی، همواره به دنبال ضربه زدن به این نظام بوده‌اند و دشمنی آنان با جمهوری اسلامی از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و تاکنون نیز به شکل مستمر ادامه داشته است.

گشتاسبی با اشاره به نقش اصحاب رسانه در تبیین مسائل روز کشور تصریح کرد: تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که چند مؤلفه اساسی همواره انقلاب و نظام اسلامی را در مسیر خود همراهی کرده‌اند که مهم‌ترین آنها مکتب اسلام، قرآن و ارزش‌های الهی، رهبری و ولایت، مردم و همچنین قدرت نیرو‌های مسلح است.

وی نخستین مؤلفه قدرت انقلاب اسلامی را مکتب اسلام ناب محمدی (ص)، قرآن و ارزش‌های الهی دانست و اظهار کرد: اساس دشمنی با جمهوری اسلامی ایران در وهله نخست متوجه همین مکتب است؛ مکتبی که امام خمینی (ره) بر پایه آن انقلاب اسلامی را بنیان نهاد و مسیر جدیدی را در برابر نظام سلطه ایجاد کرد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) ادامه داد: این مکتب برگرفته از تعالیم اسلام ناب، قرآن کریم و آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل‌بیت (ع) است و ریشه آن در تاریخ اسلام امتداد دارد. دشمنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره تلاش کرده‌اند از اثرگذاری و نفوذ این انقلاب جلوگیری کنند، اما امروز شاهد رشد و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه جهانی هستیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی امروز در برابر جبهه استکبار ایستاده و هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی و آمریکا را به چالش کشیده و رژیم صهیونیستی را در افکار عمومی جهان منزوی کرده است؛ همین مسئله موجب افزایش عصبانیت، لجاجت و کینه‌توزی دشمنان نسبت به انقلاب اسلامی شده است.

گشتاسبی دومین مؤلفه اساسی انقلاب اسلامی را رهبری دانست و گفت: امام خمینی (ره) با توکل به خداوند متعال، اتکا به ارزش‌های اسلامی و همراهی مردم در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی ایستاد و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و جایگاه ولایت فقیه را در رأس نظام جمهوری اسلامی تثبیت کرد.

وی بیان کرد: ولایت فقیه ادامه‌دهنده مسیر انبیا و ائمه اطهار (ع) است و امروز نیز امامین انقلاب اسلامی با هدایت و رهبری حکیمانه خود این مسیر را ادامه داده‌اند. دشمنان به‌خوبی می‌دانند که یکی از عوامل اصلی اقتدار و انسجام جمهوری اسلامی، وجود رهبری و ولایت در رأس نظام است و به همین دلیل همواره تلاش کرده‌اند این مؤلفه را مورد هدف قرار دهند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) سومین مؤلفه مهم انقلاب اسلامی را مردم عنوان کرد و اظهار داشت: اگر تاریخ انقلاب اسلامی را از مرحله پیروزی تا تثبیت، تداوم و استمرار آن بررسی کنیم، نقش مردم را نقشی اساسی و تعیین‌کننده می‌بینیم.

وی افزود: مردم در همه مقاطع پای کار نظام بوده‌اند و در شرایط دشوار نیز با حضور خود از انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند. مردم در طول تاریخ انقلاب، چه در زمان پیروزی و چه در مرحله تثبیت و استمرار نظام، با حضور خود به انقلاب اسلامی هویت و قدرت بخشیده و در بزنگاه‌های مختلف از کشور، نظام و ارزش‌های انقلاب دفاع کرده‌اند.

گشتاسبی خاطرنشان کرد: امروز نیز در شرایط ویژه و جنگی کشور شاهد حضور و پشتیبانی گسترده مردم از نظام جمهوری اسلامی هستیم. در تاریخ جهان نمونه چنین ملت و مردمی که برای دفاع از نظام، کشور، آب و خاک و هویت خود این‌گونه پای کار ایستاده باشند، کمتر دیده می‌شود. ملت ایران در سخت‌ترین شرایط با صبر، استقامت و روحیه انقلابی از کشور و انقلاب خود دفاع کرده‌اند و دشمن از حضور، آمادگی، استقامت و صبر انقلابی آنان شگفت‌زده شده است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: این حضور میلیونی نشان داد که هیچ جریان فکری، قومی، سیاسی، فرد، حزب، گروه یا طیفی نمی‌تواند انقلاب اسلامی را به نفع خود مصادره کند؛ چراکه این انقلاب متعلق به همه مردم ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور است و مردم از دورترین روستا‌ها و نقاط مرزی تا شهر‌های بزرگ، همواره در دفاع از این مکتب و نظام نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با اشاره به وحدت مردم شیعه و سنی در حمایت از نظام اسلامی گفت: همراهی اقوام و مذاهب مختلف با مسئولان، خدمتگزاران نظام و نیرو‌های مسلح، جلوه‌ای از انسجام ملی و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی است. مردم استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با وجود مشکلات و سختی‌ها، همواره در کنار مسئولان و نیرو‌های مسلح بوده و از امنیت، آرامش و اقتدار کشور حمایت کرده‌اند.

گشتاسبی سپس قدرت نیرو‌های مسلح را یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم اقتدار جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی از متن و بطن انقلاب و از میان فرزندان همین ملت شکل گرفته‌اند و با تبعیت از فرمانده معظم کل قوا و تکیه بر آموزه‌های اسلام و قرآن، امروز به قدرتی کم‌نظیر دست یافته‌اند.

وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بسیج که برخاسته از متن مردم است، هر یک در جایگاه خود بخشی از قدرت دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند و این ظرفیت عظیم در کنار حضور مردم، هدایت رهبری و پشتوانه مکتب، قدرت بازدارندگی و دفاعی کشور را به سطحی کم‌نظیر رسانده است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در حفظ امنیت کشور گفت: این نیرو‌ها با فرمان ولی امر خود و بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام و قرآن کریم، مأموریت دفاع از کشور، انقلاب و مردم را بر عهده دارند و امروز مجموعه‌ای قدرتمند برای صیانت از نظام و انقلاب اسلامی شکل داده‌اند.

*دشمن با محاسبات غلط در برابر ملت ایران ناکام ماند

گشتاسبی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: دشمن با محاسبات غلط تصور می‌کرد با حملات هوایی، هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، فعال‌سازی هسته‌های داخلی و ایجاد ناامنی و آشوب می‌تواند ظرف سه یا چهار روز کار نظام اسلامی را تمام کند، اما حضور قدرتمند مردم در حمایت از انقلاب و دفاع از خاک کشور، در کنار اقتدار نیرو‌های مسلح و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، تمامی محاسبات دشمن را بر هم زد.

وی ادامه داد: دشمن با تصور ایجاد آشوب و براندازی وارد میدان شد، اما حضور مردم در کنار نیرو‌های مسلح نقشه‌های آنان را با شکست مواجه کرد. آنان تصور می‌کردند با ایجاد اختلاف و ناامنی می‌توانند مردم را مقابل نظام قرار دهند، اما ملت ایران با بصیرت و حضور خود نشان دادند که در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم هستند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) گفت: دشمنی که تصور می‌کرد در چند روز به اهداف خود دست خواهد یافت، با مشاهده قدرت جمهوری اسلامی و ایستادگی ملت ایران به عقب‌نشینی و ارسال پیام‌های مکرر وادار شد.

وی با بیان اینکه اراده خداوند متعال بر شکست دشمنان در برابر عظمت ملت ایران است، اظهار کرد: دشمن در سال‌های گذشته با طراحی فتنه‌ها و اقدامات مختلف تلاش کرد جمهوری اسلامی را تضعیف کند و اوج این شیطنت‌ها در جنگ رمضان خود را نشان داد. آنان تصور می‌کردند با یک عملیات کوتاه می‌توانند کار انقلاب اسلامی را تمام کنند، اما محاسباتشان با واقعیت میدان تفاوت داشت.

گشتاسبی افزود: اراده خداوند متعال بر این است که دشمنان در برابر عظمت ملت ایران، تدابیر حکیمانه امامین انقلاب اسلامی و قدرت جمهوری اسلامی ناکام و ذلیل شوند. اگرچه عملیات روانی و شیطنت‌های رسانه‌ای دشمن اجازه نمی‌دهد ابعاد واقعی قدرت انقلاب اسلامی، مردم و نیرو‌های مسلح برای همه جهانیان آشکار شود، اما خود دشمنان به‌خوبی می‌دانند که در برابر این قدرت با چه واقعیتی مواجه هستند.

وی تصریح کرد: امروز سخن گفتن از قدرت جمهوری اسلامی تنها از سوی مسئولان و مردم ایران مطرح نمی‌شود، بلکه بسیاری از تحلیلگران، سیاستمداران و حتی افرادی که سابقه حضور در ساختار‌های نظامی و سیاسی کشور‌های دشمن را دارند نیز به افزایش قدرت و جایگاه جمهوری اسلامی اعتراف می‌کنند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی برای رسیدن به این جایگاه هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده و ملت ایران در طول انقلاب و دفاع از کشور، شهدای بسیاری تقدیم کرده است، اما همین ایثار و مقاومت مسیر عزت و استقلال کشور را هموار کرده است.

وی با گرامیداشت یاد شهدا گفت: خون شهدا، استقامت ملت ایران و پشتیبانی معنوی مردم از نظام، پشتوانه‌ای بزرگ برای استمرار مسیر انقلاب اسلامی است و شهادت فرماندهان و فرزندان این ملت نه‌تنها خللی در حرکت انقلاب ایجاد نمی‌کند، بلکه مسئولیت ما را برای ادامه راه شهدا و حرکت در مسیر عزت، استقلال، شرف و انسانیت سنگین‌تر می‌کند.

گشتاسبی تأکید کرد: ملت ایران در نیم‌قرن دوم حیات انقلاب اسلامی نیز با قدرت، صلابت و استقامت مسیر خود را ادامه خواهد داد و جمهوری اسلامی با اتکا به مکتب اسلام، رهبری، مردم و نیرو‌های مسلح، جایگاه خود را در میان قدرت‌های جهان بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.

*رسانه‌ها باید از موضع دفاعی به آفند حرکت کنند

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی اظهار کرد: امروز حوزه‌های خبری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیازمند حضور فعال و هوشمندانه هستند و اصحاب رسانه به عنوان پیشانی مجاهدت در عرصه جنگ روایت‌ها، مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی افزود: اصحاب رسانه وظیفه‌ای سنگین‌تر، مهم‌تر و ارزشمندتر در این شرایط بر عهده دارند و رسانه‌های کشور از جمله صداوسیما و دیگر رسانه‌ها، نقش مهمی در تبیین واقعیت‌ها و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن ایفا کرده‌اند.

گشتاسبی تصریح کرد: قدرت جمهوری اسلامی در حوزه‌های رسانه‌ای، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باید از موضع آفندی دنبال شود؛ نباید اجازه دهیم دشمن موضوعی را مطرح کند و سپس ما صرفاً به دنبال پاسخگویی و دفاع باشیم. اصحاب رسانه باید در خط مقدم ایستادگی و مجاهدت در برابر فعالیت‌های دشمن در همه حوزه‌ها قرار داشته باشند و با ابتکار عمل، روایت صحیح و واقعی از دستاوردها، خدمات و اقتدار جمهوری اسلامی را به جامعه ارائه کنند.

وی بیان کرد: هنوز نتوانسته‌ایم همه واقعیت‌ها و اقدامات بزرگ انجام‌شده در نظام را به‌درستی برای مردم تبیین کنیم. خدمات فراوان و کم‌نظیری در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده که باید به‌درستی و با زبان مناسب برای مردم بازگو شود.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) افزود: مردم در بسیاری از عرصه‌ها خود در میدان حضور دارند و واقعیت‌ها را لمس می‌کنند، اما رسانه‌ها نیز وظیفه دارند اقدامات، خدمات و دستاورد‌های کشور را به‌صورت دقیق، هنرمندانه و اثرگذار برای افکار عمومی تبیین کنند. موضوعاتی مانند هفته وحدت و هفته دولت نیز فرصت مناسبی برای بیان بخشی از خدمات و تلاش‌های مسئولان و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

*نیرو‌های مسلح برای تأمین امنیت منطقه آماده‌اند

گشتاسبی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مردم استان‌های آذربایجان غربی و کردستان اظهار کرد: فرزندان شما در نیرو‌های مسلح، نیرو‌هایی هوشیار، آماده و برخاسته از میان همین مردم هستند و ترکیبی از اقوام و مذاهب مختلف، از جمله شیعه و سنی، در کنار یکدیگر برای دفاع از کشور فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: نیرو‌های مسلح همان‌گونه که در گذشته برای تأمین امنیت و آرامش منطقه تلاش کرده‌اند، امروز نیز با آمادگی کامل اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش این منطقه مهم از کشور خدشه‌دار شود.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) تأکید کرد: امنیت و آرامش اساس پیشرفت و سربلندی ملت ایران است و فرزندان این ملت در نیرو‌های مسلح با همه توان برای حفظ این امنیت تلاش خواهند کرد. نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی همانند گذشته آمادگی خود را برای پاسخگویی به هرگونه تهدید و مقابله با دشمن در همه ابعاد نشان داده‌اند و این آمادگی با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: نیرو‌های مسلح در کنار ملت، مردم و دولتمردان برای خدمت به این کشور عزیز ایستاده‌اند و تا پای جان از انقلاب اسلامی، نظام، امنیت و عزت ملت ایران دفاع خواهند کرد.

گشتاسبی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی و انتقال سلاح و مهمات به داخل کشور گفت: یکی از موضوعات مهم برای ما، تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی و انتقال سلاح و مهمات به داخل کشور است. دشمن تلاش می‌کند از راه‌های مختلف و از برخی مبادی مرزی برای انتقال تجهیزات و مهمات و ایجاد مشکل در داخل کشور اقدام کند، اما نیرو‌های مرزبانی، انتظامی و سپاه با نظارت، اشراف اطلاعاتی و اقدامات میدانی، تاکنون موفقیت‌های بسیار خوبی در مقابله با این اقدامات داشته‌اند و تلاش دشمن ناکام مانده است.

وی افزود: بخشی از این اقدامات و موفقیت‌ها رسانه‌ای شده، اما در عین حال اشراف لازم در این حوزه وجود دارد و با قدرت برای خنثی‌سازی تلاش‌های دشمن اقدام خواهیم کرد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان و عوامل ناامن‌سازی خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد دشمن از ظرفیت مرز‌ها برای انتقال سلاح و مهمات و ضربه زدن به امنیت کشور استفاده کند.

*اجازه شکل‌گیری تهدید در مرز‌ها را نمی‌دهیم

گشتاسبی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حملات قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) علیه مواضع گروهک‌های معاند و تحرکات نیرو‌های آمریکایی در اقلیم کردستان عراق گفت: دشمن، دشمن ماست و هر جا که حضور داشته باشد و برای ملت و کشور ما ایجاد مشکل کند، با اقتدار با آن مقابله خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: ما در حالت تهاجمی و آفندی قرار داریم و اجازه نخواهیم داد گروه‌های معاند در کنار مرز‌های کشورمان شکل بگیرند یا فعالیت کنند. به طرف‌های مقابل نیز توصیه و تأکید کرده‌ایم که دست از حمایت و همراهی با این گروه‌ها و دشمنان بردارند و آنها را از منطقه دور کنند؛ در غیر این صورت با پاسخ محکم ما مواجه خواهند شد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) خاطرنشان کرد: در جریان جنگ اخیر نیز، همان‌طور که سایر قوای مسلح در سراسر کشور اقدامات خود را انجام دادند، ما نیز در این منطقه اشرافیت کامل و دقیق داشتیم و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت و تحرک دشمن انجام دادیم و آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه تهدید حفظ خواهیم کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی اخبار مطرح‌شده پیرامون درخواست گفت‌و‌گو از سوی عناصر وابسته به احزاب و گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: چنین موضوعاتی را تأیید نمی‌کنیم، اما معتقدیم قدرت جمهوری اسلامی، به‌ویژه پس از حوادث و جنگ ۱۲ روزه، برای همه کسانی که دچار توهم و محاسبه غلط بودند، روشن‌تر شده است.

گشتاسبی افزود: پیام ما به کسانی که در آن سوی مرز‌ها تصور می‌کنند می‌توانند با تکیه بر دشمنان ملت ایران نقشی ایفا کنند، این است که فریب دشمن را نخورند و تا زمانی که فرصت وجود دارد، به کشور و دامان ملت خود بازگردند.

وی گفت: میان کسانی که فریب خورده‌اند و دیگر افرادی که آگاهانه در مسیر دشمن حرکت می‌کنند، تفاوت وجود دارد و به خانواده‌ها نیز توصیه می‌کنیم اجازه ندهند دشمن از ظرفیت فرزندان این ملت علیه کشور استفاده کند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی در اوج قدرت و اقتدار قرار دارد و کسانی که پیش از این ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور را باور نداشتند، اکنون بیش از گذشته به قدرت پایدار جمهوری اسلامی پی برده‌اند. توصیه ما این است که افراد فریب‌خورده از فرصت موجود استفاده کرده و به کشور بازگردند؛ چراکه در غیر این صورت قطعاً از تصمیم خود پشیمان خواهند شد.

گشتاسبی با اشاره به گستردگی حوزه مأموریتی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) گفت: حدود یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز در حوزه مسئولیت ما قرار دارد و به همین دلیل هوشیاری و آمادگی نیرو‌های مسلح در این مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود همه تحولات و تغییراتی که ممکن است در محیط پیرامونی و تاکتیک‌های دشمن ایجاد شود، نگرانی در این زمینه وجود ندارد؛ زیرا آمادگی لازم در همه حوزه‌ها برقرار است و هر جا دشمن در شیوه‌ها و تاکتیک‌های خود تغییر ایجاد کند، نیرو‌های مسلح نیز متناسب با شرایط، اقدامات مقابله‌ای و تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد.