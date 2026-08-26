گزارشگر ویژه سازمان ملل: آمریکا به دنبال ساکت کردن منتقدان اسرائیل است

جوان آنلاین: از الجزیره، فرانچسکا آلبانیز روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: تحریمهای آمریکا علیه گروه اقدام فلسطین کسانی را هدف قرار میدهد که جرأت میکنند اسرائیل متهم به جنایات بینالمللی را پاسخگو نگه دارند.
به گزارش ایرنا، آلبانیز افزود: هدف مشخص این تحریمها هدف قرار دادن تعداد کمی برای ساکت کردن بسیاری است.
وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه گروه انگلیسی موسوم به «اقدام برای فلسطین» را به عنوان یک گروه تروریستی جهانی معرفی کرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) که نهاد مسئول اجرای تحریمهای اقتصادی آمریکا است این گروه را به فهرست اتباع و افراد مسدود شده ویژه خود اضافه کرد.
هدی عموری یکی از بنیانگذاران گروه اقدام برای فلسطین تصمیم آمریکا را «فراتر از ریاکاری» توصیف کرد.
عموری در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: به عنوان یک فلسطینی و عراقی، این واقعیت که کشوری که هر دو سرزمین من را نابود کرده، مرا تروریست میخواند، فراتر از ریاکاری است.
وی افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا «نقطه مقابل» ارزشهای گروه اقدام برای فلسطین است.
گروه اقدام برای فلسطین که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد، ماموریت خود را «پایان دادن به مشارکت جهانی در رژیم نسلکشی و آپارتاید اسرائیل» تعریف میکند.
این اقدام پس از تصمیم دولت انگلیس در ژوئیه ۲۰۲۵ برای ممنوعیت گروه اقدام برای فلسطین تحت قانون تروریسم صورت گرفت. این ممنوعیت پس از ورود فعالان به یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی و رنگآمیزی دو هواپیما با اسپری انجام شد.