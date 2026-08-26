سومین تساوی پیاپی گل محمدی با دهوک

جوان آنلاین: در ادامه هفته سوم لیگ ستارگان عراق یک بازی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این بازی دهوک با هدایت گل محمدی مهمان النفط بود که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

این بازی سومین تساوی پیاپی دهوک با هدایت یحیی گل محمدی است تا این تیم با ۳ امتیاز در رده سیزدهم جدول رده‌بندی قرار گیرد.

دهوک سه بازیکن ایرانی در اختیار دارد که در این بازی سینا مریدی در ترکیب اصلی به میدان رفت.

انتقاد‌های زیاد از گل محمدی به خاطر بازی دادن به محمد رضا سلیمانی باعث شد تا او در این بازی او را در ترکیب به میدان نفرستد.