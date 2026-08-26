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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

سیلاب در نپال حدود ۸۰۰ مفقود و بیش از ۱۰۰ کشته برجای گذاشت

2 در نتیجه وقوع سیلاب عظیم و رانش گل و لای در مناطق مرزی تبت و نپال حدود ۸۰۰ نفر مفقود و بیش از ۱۰۰ نیز کشته شدند.

جوان آنلاین: از ایندیا تودی، پس از وقوع سیل ناگهانی عظیمی که منشأ آن تبت بود و روز چهارشنبه مرکز نپال را درنوردید، بیش از ۱۰۰ نفر کشته و حدود ۸۰۰ نفر مفقود شدند.

به گزارش ایرنا، این سیل شهر‌ها و روستا‌ها را ویران کرد، پل‌ها را از جا کند و به پروژه‌های تولید برق آبی آسیب رساند.

نپال اعلام کرد که اجساد ۱۰۰ نفر پیدا شده و حدود ۵۰۰ نفر در مرز این کشور مفقود شده‌اند.

از سوی دیگر رسانه چینی سی جی تی ان اعلام کرد که در نتیجه رانش گل و لای سه نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۲۶۵ نفر نیز مفقود شده‌اند. تیم‌های امداد و نجات در مناطق آسیب‌دیده مستقر شده‌اند.

شیسیر خانال وزیر امور خارجه نپال به پارلمان این کشور گفت که زلزله‌ای ساعت ۸:۳۷ صبح به وقت محلی منطقه تبت را لرزاند و سیل ناگهانی سه دقیقه بعد گزارش شد و این امر نشان می‌دهد زلزله ممکن است باعث شکست یک دریاچه یخچالی شده باشد. اداره هواشناسی نپال اعلام کرد که این سیل ناشی از بارندگی در منطقه نبوده است.

مقامات اعلام کردند که سیل در رودخانه بهوته کوشی جاری شده و مناطق راسوا و دادینگ را در امتداد مرز تبت تحت تأثیر قرار داده است.

تصاویر منتشر شده از مناطق آسیب‌دیده آب گل‌آلود، سنگ و آوار در منطقه مرزی را نشان می‌دهند و مردم سراسیمه درحال فرار به سمت مکان‌های امن هستند. یک ویدیو نشان می‌دهد که یک ساختمان چهار طبقه در نتیجه برخورد سیل به آن به سرعت تخریب می‌شود، در حالی که کلیپ دیگری خودرویی را نشان می‌دهد که در آب‌های خروشان شناور است. ویدیو‌های دیگر تخریب پل‌ها را در نتیجه این سیل نشان می‌دهند. یک ویدیو دیگر از منطقه دهدینگ نشان می‌دهد که سیل ظرف حدود ۳۰ ثانیه یک پل بزرگ را تخریب و آن را با خود می‌برد.

مقامات نپالی اعلام کردند که حدود ۱۰۰ نفر از نقاط مختلف مناطق آسیب‌دیده نجات یافته‌اند. از این تعداد، ۳۰ نفر در بیمارستان آموزشی دانشگاه تریبهوان در کاتماندو به دلیل جراحت بستری شده‌اند.

وزیر امور خارجه نپال همچنین به پارلمان این کشور گزارش داد که ۸۰ نفر از نیرو‌های امنیتی، از جمله ۴۴ نیروی ارتش نپال در نتیجه این سیل مفقود شده‌اند.

مقامات هشدار داده‌اند که تلفات احتمالا افزایش خواهد یافت.

سونیل لامسال وزیر زیرساخت نپال گفت که این سیل حداقل ۲۰۰ میلیارد روپیه نپال یا ۱.۳ میلیارد دلار به زیرساخت‌ها خسارت وارد کرده است.

بخش عمده‌ای از خسارات به جاده‌ها و پل‌ها وارد شده است. طبق گزارش رسانه‌ها، سیلاب حداقل ۲۲ پل بتنی و پنج پل فلزی را تخریب و با خود برده است.

وزارت انرژی این کشور اعلام کرد که سیلی که مناطق شمالی نپال را درنوردید، به ۱۴ تأسیسات برق آبی خسارت وارد کرده است.

به گفته این وزارتخانه، هشت پروژه برق آبی در منطقه روساوا تحت تأثیر قرار گرفته‌اند: پنج پروژه در حال اجرا و سه پروژه در حال ساخت. شش پروژه در منطقه نواکوت نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند که شامل چهار پروژه در حال اجرا و دو پروژه در حال ساخت می‌شوند.

از سوی دیگر مقامات چین آمار اولیه تلفات در منطقه خودمختار تبت این کشور تا ساعت ۸ شب به وقت محلی را ۳ کشته و ۲۶۵ مفقود اعلام کرده‌اند. تعداد دقیق تلفات هنوز اعلام نشده است و عملیات جست‌و‌جو و نجات ادامه دارد.

این رانش گل و لای حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح از سمت نپال رخ داد و منطقه بندر گیرونگ در تبت را تحت تأثیر قرار داد. مقامات چینی ۲۴۹ آتش‌نشان و امدادگر را به همراه ۳۲۵ پرسنل و تجهیزات نجات مهندسی به منطقه اعزام کردند. یک واکنش اضطراری ملی سطح دو برای این فاجعه در این منطقه فعال شده است.

وزارت دارایی و وزارت مدیریت اضطراری چین ۱۲۰ میلیون یوان یا حدود ۱۶.۸ میلیون دلار برای عملیات نجات و کمک به آسیب‌دیدگان اختصاص داده‌اند.

برچسب ها: سیلاب ، نپال ، تبت
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