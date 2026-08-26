پنتاگون از افشای اسناد محرمانه درباره خروج آمریکا از افغانستان خبر داد

جوان آنلاین: سخنگوی پنتاگون روز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد بازرسانی که در حال بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند، اخیرا اسناد طبقهبندیشدهای را کشف کردهاند که به گفته او، عمدا پنهان شده بودند.
به گزارش ایرنا، «شان پارنل» سخنگو و رئیس هیات ویژه بررسی پنتاگون که مامور بررسی خروج آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ است، در پیامی ویدئویی گفت تیم او اخیرا «اسناد طبقهبندیشدهای با ارتباط بسیار بالا» کشف کرده است؛ اسنادی که به گفته او «باید افشا میشدند»، اما در «گاوصندوقهایی که قرار بود کسی آنها را پیدا نکند، جاسازی و مخفی شده بودند».
وی افزود: «پس از آنکه تیم، اسناد را بررسی کرد، مشخص شد چرا فرد یا افرادی تلاش کرده بودند آنها را پنهان کنند.»
سخنگوی وزارت جنگ آمریکا جزئیات محتوای این اسناد طبقهبندیشده را فاش نکرد و همچنین توضیح نداد که این اسناد دقیقا به چه دلیل برای تحقیقات مرتبط بودهاند.
با این حال، وی تاکید کرد که تیمش «شواهد را تا هرجا که منتهی شوند و به هر فردی که مرتبط باشند، دنبال خواهد کرد».
سخنگوی وزارت جنگ آمریکا گفت: «من قرار نیست نسخهای راحت و مطابق میل شما از حقیقت ارائه کنم و همچنین نسخهای شتابزده از آن ارائه نخواهم داد. ما پاسخهای ناقص یا پاسخهایی را که صرفا برای آسودگی خاطر ارائه شوند، نمیپذیریم. مردم آمریکا و خانوادههایی که همهچیز خود را فدا کردند، حق دارند تصویر کاملی از اینکه این تصمیمها چگونه و چرا گرفته شدند، داشته باشند و ما این تصویر کامل را در اختیار آنها قرار خواهیم داد.»
«پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در ماه مه ۲۰۲۵ به سخنگوی پنتاگون دستور داد هیات ویژهای را برای بررسی خروج نظامی آمریکا از افغانستان تشکیل دهد و تحقیقات پیشین درباره حمله به «ابی گیت» را نیز مورد بازبینی مجدد قرار دهد.
در ۲۶ اوت ۲۰۲۱، یک عامل انتحاری داعش - خراسان (ISIS-K) در حالی که نیروهای آمریکایی پس از تسلط طالبان بر افغانستان، عملیات تخلیه را انجام میدادند، یک ماده منفجره را در ورودی «ابی گیت» در خارج از فرودگاه بینالمللی حامد کرزی در کابل منفجر کرد.
در این انفجار ۱۳ نظامی آمریکایی شامل ۱۱ تفنگدار دریایی، یک سرباز ارتش و یک ملوان نیروی دریایی آمریکا کشته شدند. همچنین حدود ۱۷۰ غیرنظامی افغان نیز جان خود را از دست دادند.