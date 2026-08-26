جوان آنلاین: خوان لاپورتا در آستانه بازی فردا شب (پنجشنبه) بارسلونا مقابل اتلتیک بیلبائو در دیداری معوقه از هفته اول لالیگای اسپانیا، در گفت‌و‌گو با روزنامه «مارکا» درباره علاقه‌شان به جذب مهاجم آرژانتینی اتلتیکومادرید، گفت: به آلوارس بسیار علاقمند هستیم. دوست داریم پیشنهادمان پذیرفته شود و این کار را در نهایت احترام به اتلتیکومادرید انجام دهیم.

به گزارش تسنیم، وی افزود: به آنها اطلاع دهید که اگر برنامه‌ای برای فروش خولیان در این پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی دارند، ما به جذب او تمایل داریم مشروط بر اینکه بتوانیم در مورد پیشنهادی که ارائه داده‌ایم به توافق برسیم. اطلاعاتی به دست آورده‌ایم که آنها می‌خواهند آلوارس را بفروشند. باید بگویم که پیشنهاد ما تا آخرین روز نقل‌وانتقالات تابستانی پابرجاست.

باشگاه اتلتیکومادرید در واکنش به اظهارات جدید خوان لاپورتا اعلام کرد: «آن‌ها (بارسا) از نظر اقتصادی و اجتماعی به ما آسیب رسانده‌اند. احتمال فروش آلوارس به بارسا صفر درصد است. مسئله پول نیست. بحث آبرو است. کمپینی با دروغ‌های فراوان در جریان است. بازیکن هم قربانی شده، اما قربانی اصلی پروندهِ خولیان، ما هستیم».

بارسلونا چند هفته پیش پیشنهادی ۱۰۰ میلیون یورویی به اتلتیکومادرید بابت جذب آلوارس ۲۶ ساله ارائه کرد، اما این باشگاه مادریدی آن را رد کرد. گفته می‌شود بارسا ظاهراً برنامه‌ای برای بهبود این پیشنهاد ندارد.

آلوارس در زمان همراهی تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ گفته بود که بهترین تصمیم برای همه طرف‌های درگیر این است که او از اتلتیکومادرید جدا شود و می‌خواهد رؤیایش (پیوستن به بارسا) را محقق کند.

مهاجم پیشین تیم‌های ریورپلاته و منچسترسیتی در تساوی ۲-۲ یکشنبه شب اتلتیکومادرید مقابل ویارئال در هفته دوم لالیگا، در دقیقه ۶۶ به عنوان بازیکن ذخیره به میدان رفت و برای روخی‌بلانکو بازی کرد. خولیان آلوارس به دلیل درد معده در تمرین امروز (چهارشنبه) اتلتیکومادرید غایب بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اتلتیکومادرید روی خولیان آلوارس قیمتی ۱۵۰ میلیون یورویی گذاشته و آماده فروش او به هر باشگاهی غیر از بارسلونا است. از باشگاه آرسنال به عنوان یکی از مشتریان اصلی این مهاجم آرژانتینی یاد شده است.

او در سال ۲۰۲۴ به اتلتیکومادرید پیوست و در این مدت در ۱۰۷ بازی برای روخی‌بلانکو به میدان رفته و آمار ۴۹ گل‌زده و ۱۷ پاس‌گل را از خود برجای گذاشته است.