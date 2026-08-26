کد خبر: 1376379
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹
ورزش » ساير

واکنش اتلتیکو به صحبت‌های لاپورتا: آلوارس را به بارسلونا نمی‌فروشیم!

4 رئیس باشگاه بارسلونا اظهارنظری جدید درباره مهاجم آرژانتینی اتلتیکو کرد که با پاسخ این باشگاه مادریدی همراه شد.

جوان آنلاین: خوان لاپورتا در آستانه بازی فردا شب (پنجشنبه) بارسلونا مقابل اتلتیک بیلبائو در دیداری معوقه از هفته اول لالیگای اسپانیا، در گفت‌و‌گو با روزنامه «مارکا» درباره علاقه‌شان به جذب مهاجم آرژانتینی اتلتیکومادرید، گفت: به آلوارس بسیار علاقمند هستیم. دوست داریم پیشنهادمان پذیرفته شود و این کار را در نهایت احترام به اتلتیکومادرید انجام دهیم.

به گزارش تسنیم، وی افزود: به آنها اطلاع دهید که اگر برنامه‌ای برای فروش خولیان در این پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی دارند، ما به جذب او تمایل داریم مشروط بر اینکه بتوانیم در مورد پیشنهادی که ارائه داده‌ایم به توافق برسیم. اطلاعاتی به دست آورده‌ایم که آنها می‌خواهند آلوارس را بفروشند. باید بگویم که پیشنهاد ما تا آخرین روز نقل‌وانتقالات تابستانی پابرجاست.

باشگاه اتلتیکومادرید در واکنش به اظهارات جدید خوان لاپورتا اعلام کرد: «آن‌ها (بارسا) از نظر اقتصادی و اجتماعی به ما آسیب رسانده‌اند. احتمال فروش آلوارس به بارسا صفر درصد است. مسئله پول نیست. بحث آبرو است. کمپینی با دروغ‌های فراوان در جریان است. بازیکن هم قربانی شده، اما قربانی اصلی پروندهِ خولیان، ما هستیم».

بارسلونا چند هفته پیش پیشنهادی ۱۰۰ میلیون یورویی به اتلتیکومادرید بابت جذب آلوارس ۲۶ ساله ارائه کرد، اما این باشگاه مادریدی آن را رد کرد. گفته می‌شود بارسا ظاهراً برنامه‌ای برای بهبود این پیشنهاد ندارد.

آلوارس در زمان همراهی تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ گفته بود که بهترین تصمیم برای همه طرف‌های درگیر این است که او از اتلتیکومادرید جدا شود و می‌خواهد رؤیایش (پیوستن به بارسا) را محقق کند.

مهاجم پیشین تیم‌های ریورپلاته و منچسترسیتی در تساوی ۲-۲ یکشنبه شب اتلتیکومادرید مقابل ویارئال در هفته دوم لالیگا، در دقیقه ۶۶ به عنوان بازیکن ذخیره به میدان رفت و برای روخی‌بلانکو بازی کرد. خولیان آلوارس به دلیل درد معده در تمرین امروز (چهارشنبه) اتلتیکومادرید غایب بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اتلتیکومادرید روی خولیان آلوارس قیمتی ۱۵۰ میلیون یورویی گذاشته و آماده فروش او به هر باشگاهی غیر از بارسلونا است. از باشگاه آرسنال به عنوان یکی از مشتریان اصلی این مهاجم آرژانتینی یاد شده است.

او در سال ۲۰۲۴ به اتلتیکومادرید پیوست و در این مدت در ۱۰۷ بازی برای روخی‌بلانکو به میدان رفته و آمار ۴۹ گل‌زده و ۱۷ پاس‌گل را از خود برجای گذاشته است.

برچسب ها: اتلتیکو ، آلوارس ، بارسلونا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

بدون شرح

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

پیام «با ایران» چین به جهان 

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

رئیس مجلس به کربلا رسید

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

قرارگاه ویژه پلیس علیه تراستی‌ها تشکیل شد

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند 

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

«کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است

جمعیت بر لبه پرتگاه 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار