جوان آنلاین: نرخ تورم در ماه ژوئیه در آمریکا نسبت به سال قبل به ۳.۷ درصد رسید که بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) است و از زمان جنگ علیه ایران روند صعودی داشته است.

به گزارش تسنیم، به گزارش آسوشیتدپرس، افزایش قیمت بنزین، تهدید تعرفه‌های جدید بر کانادا و چین و هزینه‌های بالای زیرساخت هوش مصنوعی از دیگر عوامل اصلی تورم هستند.

گزارش جدید نشان می‌دهد که تورم بدون احتساب مواد غذایی و انرژی نیز در سطح ۳.۳ درصد ثابت مانده است.

بر اساس آمار ماهانه، تورم کلی در ژوئیه ۲ درصد افزایش یافت که بالاتر از کاهش ۱ درصد ماه قبل است.