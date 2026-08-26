جوان آنلاین: نرخ تورم در ماه ژوئیه در آمریکا نسبت به سال قبل به ۳.۷ درصد رسید که بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) است و از زمان جنگ علیه ایران روند صعودی داشته است.
به گزارش تسنیم، به گزارش آسوشیتدپرس، افزایش قیمت بنزین، تهدید تعرفههای جدید بر کانادا و چین و هزینههای بالای زیرساخت هوش مصنوعی از دیگر عوامل اصلی تورم هستند.
گزارش جدید نشان میدهد که تورم بدون احتساب مواد غذایی و انرژی نیز در سطح ۳.۳ درصد ثابت مانده است.
بر اساس آمار ماهانه، تورم کلی در ژوئیه ۲ درصد افزایش یافت که بالاتر از کاهش ۱ درصد ماه قبل است.