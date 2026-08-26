جوان آنلاین: به نقل از روابطعمومی شرکت پایندان، این توافقنامه با هدف تسریع در بازسازی و بازگرداندن ظرفیتهای تولیدی پالایشگاه فازهای ۹ و ۱۰ به مدار به امضا رسید.
به گزارش ایرنا، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، در این مراسم با تأکید بر ضرورت تسریع عملیات بازسازی، افزایش جبهههای کاری و تمرکز ظرفیتهای اجرایی را از الزامات بازگشت تولید عنوان کرد و بر همافزایی میان کارفرما، پیمانکاران و سایر مجموعههای اجرایی برای تحقق اهداف پروژه تأکید داشت.
در ادامه، حسین داودینیا، قائممقام شرکت پایندان، با تشریح آخرین وضعیت پروژه گفت: عملیات آواربرداری و ایمنسازی بخشهای آسیبدیده در کمتر از دو ماه انجام و پس از فراهمشدن شرایط ایمن، عملیات بازسازی وارد مرحله اجرایی شد.
وی افزود: با تلاش تیمهای اجرایی و افزایش جبهههای کاری، پیشرفت عملیات در ردیف چهارم پالایشگاه پنجم از ۴۰ درصد عبور کرده و برنامهریزی برای بازگشت بخشی از ظرفیت پالایشگاه تا پایان سال در حال انجام است.
داودینیا تأکید کرد: «پایندان با تکیه بر توان فنی و اجرایی و تجربه خود در پروژههای بزرگ صنعت نفت و گاز، تمام ظرفیت خود را برای تسریع عملیات بازسازی و تحقق برنامه زمانبندی پروژه به کار گرفته است.»
بر اساس این توافقنامه، طرح بازسازی پالایشگاه فازهای ۹ و ۱۰ به کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس و مشارکت بانک شهر به عنوان راهبر و شرکتهای پایندان و اویک دنبال خواهد شد.
شرکت پایندان که برای مشاهده آدرس صفحه آن در اینستاگرام میتوانید اینجا را کلیک نمایید، پیش از این نیز با حضور مؤثر در روند بازسازی پروژه فجر جم و فاز ۱۴ پارس جنوبی، نقش مهمی در پیشبرد عملیات این پروژهها داشته و با تکیه بر توان اجرایی خود، گامی بلند در مسیر صیانت از ظرفیتهای تولیدی کشور و کمک به رفع ناترازی گاز برداشته است.