حریق در ارتفاعات جنگلی کلاردشت؛ عملیات مهار ادامه دارد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از حضور گسترده نیرو‌های یگان حفاظت در ارتفاعات کلاردشت برای مهار آتش‌سوزی در مراتع جنوب مازیچال خبر داد.

جوان آنلاین: مهرداد خزایی پول در گفت‌و‌گو با خبرنگار با اشاره به وقوع حریق در منطقه مرتعی کله‌سرای بزرگ و نشکیجان اظهار کرد: از زمان اعلام وقوع آتش‌سوزی، نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی با بسیج امکانات و ظرفیت‌های موجود در منطقه حاضر شده و عملیات کنترل و اطفای حریق را آغاز کرده‌اند.

به گزارش مهر، وی افزود: نیرو‌های عملیاتی با جدیت در حال مهار آتش هستند و روند حضور و فعالیت آنان تا زمان اطفای کامل حریق ادامه خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با اشاره به مشارکت جوامع محلی در این عملیات گفت: مرتع‌داران، دامداران، نیرو‌های مردمی و کوهنوردان منطقه نیز در کنار نیرو‌های منابع طبیعی برای کنترل آتش همکاری دارند و این همراهی در پیشبرد عملیات مؤثر بوده است.

خزایی پول از هماهنگی با مدیریت بحران استان مازندران و دستگاه‌های مرتبط خبر داد و بیان کرد: معاون استاندار، فرماندار و دادستان شهرستان کلاردشت نیز موضوع را پیگیری کرده و در زمینه هماهنگی و پشتیبانی از عملیات اطفای حریق همکاری دارند.

وی با تأکید بر ضرورت پایش عرصه پس از مهار آتش خاطرنشان کرد: نیرو‌های منابع طبیعی پس از اطفای حریق نیز منطقه را تحت نظر خواهند داشت تا از شعله‌ور شدن مجدد آتش جلوگیری شود.