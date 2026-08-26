سازمان ملل: حملات اسرائیل به غزه ادامه دارد/وضعیت کرانه باختری رو به وخامت است

هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه گفت: «حملات اسرائیل به غزه همچنان ادامه دارد و وضعیت در کرانه باختری به‌سرعت رو به وخامت است.»

جوان آنلاین: «رامیز الاکبروف» معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در روند صلح خاورمیانه در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت درباره وضعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین افزود: «در حالی که مذاکرات درباره اجرای قطعنامه ۲۸۰۳ (۲۰۲۵) و طرح جامع پایان دادن به درگیری غزه ادامه دارد، آتش‌بس همچنان شکننده است.»

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به نقشه راه دولت آمریکا اضافه کرد: با اجرای کامل نقشه راه ۱۵ ماده‌ای، مراحل و سازوکار‌های مربوط به دوره انتقالی که در طرح پیش‌بینی شده‌اند، عملی خواهند شد. این ترتیبات شامل خلع سلاح حماس و تمامی گروه‌های مسلح دیگر، خروج نیرو‌های دفاعی اسرائیل از غزه، استقرار نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده و انتقال مسئولیت‌های مربوط به اداره موقت غزه به کمیته ملی اداره غزه است.

وی گفت: «از همه طرف‌ها می‌خواهم بر این روند مثبت بنا کنند، به تعهدات خود عمل کنند و نقشه راه را مطابق با حقوق بین‌الملل پیش ببرند.»

این مقام سازمان ملل تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت وخیم مردم غزه نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. «آن‌ها امید خود را از دست می‌دهند.»

وی توضیح داد: حملات هوایی اسرائیل به غزه در ۱۲ اوت، پس از یک وقفه یک‌هفته‌ای، از سر گرفته شد، در حالی که فعالیت‌های نظامی، از جمله گلوله‌باران، حملات پهپادی و عملیات زمینی، هرگز متوقف نشده بود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، در طول دوره مورد گزارش، بیش از ۱۰۰ فلسطینی کشته و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی شدند.

الاکبروف ادامه داد: حدود دو سوم غزه همچنان غیرقابل دسترسی است یا با محدودیت‌های شدید دسترسی مواجه است و درخواست فوری کمک‌های بشردوستانه برای سال ۲۰۲۶ تنها ۴۰ درصد تامین مالی شده است.

وی با بیان اینکه «با گذشت بیش از ۱۰ ماه از آتش‌بس، این وضعیت غیرقابل قبول است»، افزود که باید گلوگاه‌های اصلی برطرف شوند و «کرامت انسانی باید در مرکز تمامی تلاش‌ها قرار گیرد.»

هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه تاکید کرد: در کرانه باختری، حملات گسترده شهرک‌نشینان همچنان ادامه دارد و «عملا هیچ پاسخگویی در قبال این جنایات وجود ندارد.» در ۱۸ اوت، مقام‌های اسرائیلی روند مناقصه برای بیش از ۱۲۰۰ واحد مسکونی غیرقانونی در منطقه E ۱ در شرق قدس شرقی را آغاز کردند.

وی گفت: «در صورت اجرا، طرح E ۱ عملا بخش‌های شمالی و جنوبی کرانه باختری و ارتباط آن با قدس شرقی را از یکدیگر جدا خواهد کرد و چشم‌انداز تشکیل یک کشور فلسطینی قابل دوام را تضعیف خواهد کرد.»

الاکبروف افزود: روز سه‌شنبه، مقام‌های اسرائیلی به‌زور وارد مرکز آموزشی کالاندیا متعلق به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) در قدس شرقی شدند و این مرکز را به‌طور غیرقانونی تصرف کردند.

این مقام سازمان ملل گفت: «بار دیگر از اسرائیل می‌خواهم مطابق با تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل عمل کند. تمامی تلاش‌ها برای تصرف، کنترل یا مصادره تاسیسات آنروا باید متوقف شود.»

نماینده شورای صلح غزه خواستار اجرای کامل نقشه راه ۱۵ ماده‌ای شد

اما «نیکلای ملادنوف»، نماینده عالی شورای به اصطلاح صلح در امور غزه در نشست شورای امنیت گفت: «در واقع، این یک پیشرفت تاریخی است. برای اولین بار، حماس و گروه‌های مسلح در غزه توافق کرده‌اند که سلاح‌های خود را تحویل دهند و تمام اختیارات حکومتی، مدنی و امنیتی را به یک دولت انتقالی که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، منتقل کنند.»

وی مدعی شد: «اکنون این فرصت را داریم که زندگی فلسطینیان در غزه را به‌گونه‌ای پایدار و چشمگیر بهبود بخشیم؛ امنیتی پایدار برای اسرائیلی‌ها فراهم کنیم؛ و از درگیری‌ای که منطقه را بی‌ثبات کرده است، به سوی محیطی حرکت کنیم که برای سراسر خاورمیانه صلح، رفاه و فرصت‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.»

او افزود: «نقشه راه جایگزین طرح جامع یا قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت (۲۰۲۵) نیست و با آنها نیز در تضاد قرار ندارد. هیچ منطقه خاکستری و هیچ مقوله‌ای که از قلم افتاده باشد وجود ندارد» و این نقشه راه شامل سه مولفه است که در هیچ مقطعی طی ۲۰ سال گذشته وجود نداشته‌اند.

این مقام شورای به اصطلاح صلح غزه ادعا کرد: «اولین مورد، پذیرش توسط حماس است که مستلزم غیرنظامی شدن کامل و واگذاری حکومت در غزه است.»

نماینده شورای به اصطلاح صلح غزه اضافه کرد: دومین مورد، توافق بر سر یک اصل کلیدی است: «یک مرجع، یک قانون، یک سلاح»؛ و سومین مورد این است که «پیشرفت، مبتنی بر عملکرد است، نه تقویم»؛ به این معنا که هر مرحله تنها زمانی آغاز می‌شود که تکمیل مرحله پیشین تایید شده باشد.

ملادنوف گفت: «آنچه روی کاغذ مورد توافق قرار گرفته است، تنها زمانی اهمیت خواهد داشت که به اقداماتی قابل راستی‌آزمایی تبدیل شود.» او در پاسخ به تردید‌ها درباره نقشه راه گفت: «من هنوز نشنیده‌ام که طرح جایگزینی ارائه شده باشد. با این حال، تنها دو گزینه می‌بینم.»

او مدعی شد: «گزینه نخست، اشغال مجدد غزه از سوی اسرائیل است؛ به‌گونه‌ای که یک طرف، حکمرانی بر دو میلیون نفر را با هزینه‌ای هنگفت انسانی، اقتصادی و اعتباری بر عهده داشته باشد.»

وی ادعا کرد: «گزینه دوم، اجازه دادن به بازسازی آرام همان وضعیتی است که به ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و همه رویداد‌های پس از آن منجر شد؛ یعنی غزه‌ای که در آن حماس نه خلع سلاح شده و نه از ساختار حکمرانی کنار گذاشته شده است، بلکه صرفا مدیریت می‌شود و با استفاده دوره‌ای از زور، تحت مهار قرار می‌گیرد.»

ملادنوف مدعی شد: «آنچه باقی می‌ماند، یک انتخاب است: غزه‌ای خلع سلاح‌شده، بازسازی‌شده و دوباره متصل به جهان؛ یا غزه‌ای که دوباره مسلح، تجزیه‌شده و ویران باشد، با نسلی افراطی‌شده که در آن رشد کرده است و جنگ بعدی نیز از هم‌اکنون در افق آن دیده می‌شود. نتخاب مسوولانه روشن است.»

از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۳۰۳ نفر شهید و ۴ هزار و ۳۳۶ نفر دیگر مجروح شدند. در این مدت همچنین پیکر ۸۱۴ شهید زیر آوار یافت شد.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون ۷۳ هزار و ۴۳۸ نفر شهید و ۱۷۴ هزار و ۴۴۷ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

رژیم اسرائیل هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد و اسرائیل نیز ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد، اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه می‌دهد.

تجاوز تل آویو به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ویرانی گسترده‌ای بر جا گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه شده و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.