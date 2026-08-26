جوان آنلاین: به نقل از آسوشیتدپرس، کانادا در واکنش به تعرفههای جدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد از هشتم سپتامبر تعرفههای تلافیجویانه برای بیش از ۷۰۰ کالای آمریکایی اعمال خواهد کرد؛ اقدامی که تازهترین مرحله از تشدید جنگ تجاری میان دو متحد دیرینه آمریکای شمالی به شمار میرود.
به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، تعرفههای جدید کانادا با نرخهای ۱۵، ۲۵ و ۵۰ درصدی وضع خواهند شد و طیف گستردهای از کالاها را دربرمیگیرند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که ترامپ از احتمال تغییر نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» سخن گفت و با خطاب کردن مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، با عنوان «فرماندار کارنی» به وی توهین کرد.
دولت ترامپ تعرفه ۵۰ درصدی برای حدود ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی اعمال کرد. این تعرفهها محصولاتی از جمله عسل، بذر و تجهیزات ورزشی را هدف گرفتهاند و واشنگتن برای اعمال آنها به قانونی مربوط به سال ۱۹۳۰ استناد کرده است؛ قانونی که بهندرت مورد استفاده قرار گرفته است.
تعرفههای جدید کانادا نیز کالاهایی مانند فولاد، ماهی، پنیر، لوازم الکترونیکی و برخی اقلام خانگی را هدف قرار میدهد. مقامات کانادایی این اقدام را پاسخی متقابل به سیاست تجاری آمریکا توصیف کردهاند و تأکید دارند که اوتاوا برای حمایت از صنایع و نیروی کار داخلی خود در برابر فشارهای اقتصادی واشنگتن وارد عمل شده است.
فرانسوا-فیلیپ شامپاین، وزیر دارایی کانادا، این اقدامات را دفاع از حاکمیت اقتصادی این کشور دانست. دولت کانادا همچنین یک بسته حمایتی به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار کانادا برای کمک به شرکتها و مصرفکنندگانی که از پیامدهای تعرفههای آمریکا آسیب میبینند، در نظر گرفته است.
تشدید تعرفهها در حالی رخ میدهد که مذاکرات تجاری میان دو کشور نیز به بنبست رسیده است. دونالد ترامپ علاوه بر تعرفههای کنونی، تهدید کرده است تعرفههای بیشتری بر خودروهای کانادایی اعمال کند؛ اقدامی که میتواند صنعت خودروسازی دو کشور را که بهشدت به زنجیرههای تأمین مشترک وابستهاند، تحت فشار بیشتری قرار دهد.
با توجه به حجم بالای تجارت میان دو کشور، تشدید این اختلاف میتواند هزینههای بیشتری را به شرکتها و مصرفکنندگان در هر دو سوی مرز تحمیل کند.
بخشهای انرژی، کشاورزی، تولید و خودروسازی از جمله صنایعی هستند که بهدلیل وابستگی متقابل دو اقتصاد، در برابر اختلال در تجارت دوجانبه آسیبپذیرند. مجموع تجارت سالانه آمریکا و کانادا حدود ۸۸۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
با وجود افزایش تنشها، هنوز احتمال بازگشت دو طرف به میز مذاکره منتفی نیست. برخی تعرفههای اعلام شده قرار است در ماههای سپتامبر و ژانویه اجرایی شوند و همین مسئله فرصت بیشتری برای گفتوگو باقی میگذارد.
با این حال، ادامه اقدامات متقابل میتواند جنگ تجاری میان دو کشور را عمیقتر کرده و فشار تورمی و اختلال در زنجیرههای تأمین آمریکای شمالی را افزایش دهد.