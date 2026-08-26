منابع لبنانی از تداوم انفجار‌ها و تخریب زیرساخت‌ها در جنوب لبنان از سوی ارتش اشغالگر و حملات توپخانه‌ای نظامیان اسرائیلی خبر دادند.

جوان آنلاین: خبرنگار شبکه المنار از انفجاری خبر داد که نظامیان اسرائیلی در منطقه واقع میان شهرک‌های عیترون و برعشیت در جنوب لبنان انجام دادند.

همچنین خبرگزاری رسمی لبنان از وقوع یک عملیات انفجاری گسترده توسط ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب شهر صور و تخریب منازل شهروندان در منطقه مرجعیون خبر داد.

از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی جاده الخردلی در جنوب را گلوله باران کرد.

منابع لبنانی از انفجار شدیدی خبر دادند که از سوی نظامیان اسرائیلی در شهرک بیوت السیاد در جنوب لبنان انجام شد.

بولدزر‌های اسرائیلی نیز در شهرک حولا در مرجعیون در جنوب لبنان، اقدام به تخریب برخی ساختمان‌ها کردند.

توپخانه ارتش اشغالگر نیز دوحه کفررمان و حومه تله الدبشه در نبطیه را گلوله باران کرد.

در شهرک بنی حیان در مرجعیون در جنوب نیز نیز ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر حملات توپخانه‌ای دست به تخریب و ویرانگری زد.

منطقه وادی السلوقی در جنوب لبنان هم از سوی توپخانه ارتش اشغالگر گلوله باران شد.

در بنت جبیل نیز ارتش اشغالگر دو انفجار مهیب انجام داد. شهرک المنصوری نیز آماج حملات توپخانه ارتش اشغالگر قرار گرفت.

همزمان یک پهپاد اسرائیلی بر فراز ضاحیه بیروت به پرواز درآمد.

ارتش اسرائیل منازل را در شهرک بیوت السیاد در جنوب لبنان به آتش کشید و دست به انفجاری در شهرک مجدول زون زد.

منابع خبری اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی صبح روز چهارشنبه با بولدوزر و مواد منفجره دست‌کم ۶ ساختمان مسکونی و یک مدرسه نوساز را در جنوب لبنان تخریب کرد.