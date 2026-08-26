تقدیر زلنسکی از نامه ضدایرانی نتانیاهو!

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تبریکات گرمی برای مردم اوکراین دریافت کردم و ما پیوند‌های عمیقی در وهله اول بین مردم و همچنین در اقتصاد، فرهنگ و سایر زمینه‌ها داریم.

به گزارش ایسنا، در بخشی از نامه نخست‌وزیر رژیم اشغالگر به رئیس‌جمهور اوکراین نوشته شده است: اسرائیل و اوکراین با تهدید مشترکی از سوی ایران مواجه هستند و اسرائیل به مقابله با این تهدید متعهد است.

گفتنی است، بنیامین نتانیاهو که درپی شکست در جنگ و فشار‌های ناشی از آن با انتقادات شدید روبه‌رو است، نگران فروپاشی کابینه ائتلافی خود و تشکیل کابینه جدید توسط جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی می‌باشد.