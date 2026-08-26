کد خبر: 1376349
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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۲
سیاست » اخبار کلی

قائم‌پناه: تمام تلاش دولت جلوگیری از قطع برق صنایع است

2 معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ناترازی شدید انرژی در کشور گفت: تمام تلاش ما این است که برق صنایع قطع نشود و چرخه تولید با کمترین آسیب مواجه باشد.

جوان آنلاین: محمدجعفر قائم‌پناه عصر چهارشنبه در نشست با فرهیختگان و نخبگان گیلان با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: دولت در زمان تحویل مسئولیت با ناترازی شدید برق مواجه بود و در ادامه نیز خسارت‌هایی به زیرساخت‌ها وارد شد و پالایشگاه عسلویه مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش مهر، وی افزود: با وجود این شرایط، دولت در حال مدیریت وضعیت موجود است تا بتواند انرژی مورد نیاز کشور را برای فصل زمستان تأمین کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی گفت: تمام تلاش ما این است که برق صنایع قطع نشود و چرخه تولید با کمترین آسیب مواجه باشد.

قائم‌پناه با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده در مصرف برق ادامه داد: از مردم بابت خاموشی‌های روزانه عذرخواهی می‌کنیم؛ این محدودیت‌ها برای آن است که بتوانیم تعادل را در شبکه حفظ کنیم و اجازه ندهیم کمبود انرژی به چرخه تولید و اقتصاد کشور آسیب بیشتری وارد کند.

تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش صنایع

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین منابع مالی صنایع و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کشور، تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش صنایع است.

وی با اشاره به ناترازی پولی اظهار کرد: یکی از عوامل مهم ایجاد ناترازی پولی، نحوه گردش منابع در نظام بانکی است؛ بانک‌ها سپرده‌های مردم را در اختیار دارند، اما در برخی موارد بازپرداخت تسهیلات و تعهدات به‌موقع انجام نمی‌شود و این فرآیند می‌تواند موجب تشدید ناترازی شود.

قائم‌پناه افزود: هنگامی که بانک‌ها با ناترازی مواجه می‌شوند، برای جبران آن به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شوند و افزایش پایه پولی و تولید پول در نهایت می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.

تأکید بر مسئولیت صنایع و سرمایه‌گذاران

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه صنایع و سرمایه‌گذاران به تعهدات مالی خود گفت: صنایع و سرمایه‌گذاران باید در زمان ایجاد تعهدات، توان بازپرداخت و ایفای تعهدات خود را نیز مورد توجه قرار دهند تا از شکل‌گیری ناترازی‌های جدید جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: دولت در تلاش است با مدیریت منابع و اصلاح روند‌های موجود، زمینه تأمین مالی مناسب برای بخش تولید را فراهم کند و از ایجاد ناترازی‌های جدید در اقتصاد جلوگیری شود.

قائم‌پناه تصریح کرد: مدیریت ناترازی‌های انرژی و پولی نیازمند همکاری همه بخش‌ها، از دولت و نظام بانکی گرفته تا صنایع و سرمایه‌گذاران است و باید با اتخاذ تصمیم‌های دقیق، از انتقال هزینه‌های این ناترازی‌ها به مردم و بخش تولید جلوگیری کرد.

 ایران متعلق به همه ایرانیان است

جعفر قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و همبستگی ملی اظهار کرد: جناح سیاسی و گرایش افراد نباید مانع همکاری و خدمت به کشور شود و نگاه‌ها باید به‌تدریج اصلاح شود.

وی افزود: همه باید یکدیگر را تحمل کنیم و پذیرش نظر مخالف را بیاموزیم؛ چراکه ایران متعلق به همه ایرانیان است و هر فردی که دل در گرو این سرزمین دارد، باید بتواند در ساختن آینده کشور نقش داشته باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت همه اقوام و مذاهب گفت: هیچ‌کس نباید به دلیل قومیت یا مذهب از فرآیند گزینش و فرصت خدمت حذف شود و برای من پذیرفتنی نیست که فردی صرفاً به دلیل اهل سنت بودن از فرصت خدمت محروم شود.

تأکید بر تقویت بخش خصوصی

قائم‌پناه با اشاره به ضرورت فعال شدن ظرفیت بخش خصوصی اظهار کرد: وظیفه اصلی دولت تأمین سلامت، امنیت و آموزش است و باید زمینه حضور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی فراهم شود.

وی افزود: صنایع تولیدی باید تا حد امکان به بخش خصوصی واگذار شوند تا ظرفیت‌های اقتصادی کشور فعال‌تر شده و زمینه رونق تولید و اشتغال فراهم شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت بنادر شمالی و دریای خزر ادامه داد: باید از ظرفیت‌های استان‌های شمالی، دریای خزر و منطقه کاسپین به شکل مطلوب استفاده کنیم؛ چراکه این ظرفیت‌ها می‌توانند نقش مؤثری در توسعه تجارت، تولید، ترانزیت و اشتغال کشور داشته باشند.

پسماند باید به منبع درآمد شهرداری‌ها تبدیل شود

قائم‌پناه با اشاره به اهمیت مدیریت پسماند اظهار کرد: پسماند ثروت است، نه زباله و اگر پسماند‌ها به‌درستی تفکیک و مدیریت شوند، می‌توانند روزانه حدود ۲.۵ همت درآمد ایجاد کنند.

وی افزود: پسماند قابل دفن نیست و باید با اصلاح روش‌های جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت، آن را به یک منبع درآمد برای شهرداری‌ها تبدیل کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربیات کشور‌های موفق در حوزه مدیریت پسماند گفت: باید از تجربه کشور‌هایی که در زمینه تفکیک از مبدأ، بازیافت و مدیریت پسماند موفق بوده‌اند، استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: مدیریت صحیح پسماند علاوه بر حفاظت از محیط زیست، می‌تواند زمینه ایجاد درآمد پایدار و اشتغال را فراهم کند.

در صورت جنگ از کشور دفاع می‌کنیم

قائم‌پناه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر اظهار کرد: ایران در جنگ ۱۲ روزه و رمضان ایستادگی کرد و پیروز شد و با وجود فشار‌ها و توطئه‌های مختلف، مسیر خود را ادامه داد.

وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال ضربه زدن به ایران و منابع آن است، افزود: ایران طی ۴۷ سال گذشته در برابر تحریم‌ها، فشار‌ها و توطئه‌های مختلف ایستادگی کرده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: مردم ایران در سال‌های اخیر با جنگ و حوادث مختلف مواجه شدند، اما با تاب‌آوری مردم، تلاش نیرو‌های مسلح، ظرفیت‌های ایجادشده در ساختار دفاعی کشور و تدبیر دولت، کشور توانست مسیر خود را ادامه دهد.

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت کنار گذاشتن تسویه‌حساب‌های شخصی و توجه به منافع ملی گفت: در صورت جنگ، از کشور دفاع خواهیم کرد و برای دفاع آماده‌ایم، اما نمی‌خواهیم همسایگان خود را از دست بدهیم.

وی با اشاره به جایگاه رهبری در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور اظهار کرد: موضوع جنگ و صلح طبق قانون در اختیار رهبر معظم انقلاب بوده و خواهد بود.

هدف ما عزت و سربلندی ایران است

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به شهادت رهبر شهید گفت: دشمن بزرگ‌ترین دارایی ایران را هدف قرار داد و رهبر شهید را به شهادت رساند و ما این موضوع را فراموش نخواهیم کرد.

قائم‌پناه افزود: «یا لثارات الحسین» به معنای مقابله با ظلم و ایستادگی در برابر یزید است و هدف ما صرفاً شهید دادن نیست، بلکه عزت و سربلندی ایران اهمیت دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و قوی باید وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم و در مسیر تحقق منافع ملی گام برداریم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان گفت: حمایت از مظلومان غزه و لبنان ادامه خواهد داشت و خون رهبر شهید برای ما پیام ایستادگی در برابر ظلم و سر خم نکردن در برابر هیچ قدرتی است.

برچسب ها: معاون اجرایی رئیس جمهور ، ناترازی انرژی ، قطع برق
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