جوان آنلاین: پس از اقدام اعتراضی کودکان غزه در فرستادن بادبادک‌ها بر فراز شهرک‌های صهیونیستی، شورای صلح چنین اقدامی را مساوی با فعالیت‌های مسلحانه دانست و بر پایان آن تأکید کرد. مقاومت حماس با ابراز خشم از چنین رویکردی، آن را وقاحتی در برابر جنایت صهیونیست‌ها و شخص نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواند.

پس از شکایت رژیم اشغالگر درباره بادبادک‌هایی که در هفته‌های اخیر از غزه به مناطق اشغالی مجاور رسیده‌اند، بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، تهدید کرده‌اند که در صورت متوقف‌نشدن ارسال بادبادک، بالن یا پهپاد به سوی اراضی اشغالی، حملات علیه غزه را گسترش خواهند داد؛ آنها حتی از ترور افراد به‌زعم خود مسئول و تخلیه ساکنان مناطقی که مدعی‌اند این وسایل از آنجا پرتاب می‌شوند، سخن گفته‌اند. یک مقام امنیتی رژیم اشغالگر نیز بدون ارائه مدرک، حماس را به تشویق مردم برای پرتاب بادبادک به قصد «تحریک اسرائیل» متهم کرد.

با این حال، روز سه‌شنبه کودکان فلسطینی در نوار غزه، در جریان تظاهراتی علیه تهدید‌های رژیم صهیونیستی درباره تشدید تنش به دلیل پرواز بادبادک‌های مشابه در شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور نوار غزه، بادبادک‌های خود را به سوی دریا رها کردند. ده‌ها کودک در این تجمع شرکت کردند و پیش از رها کردن بادبادک‌هایشان در آب، پلاکارد‌هایی با طرح پرچم فلسطین و نوشته‌هایی همچون «جنگ را متوقف کنید» و «ما حق بازی داریم» با خود حمل می‌کردند. این کودکان همچنین پیام‌هایی خطاب به سازمان‌های جهانی حامی حقوق کودکان، «شورای صلح» و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، ارسال کردند و خواستار مداخله برای پایان دادن به جنگ و تضمین حق کودکان غزه برای زندگی و بازی به دور از ترس و هدف قرار گرفتن شدند.

این در حالی است که یک مقام در نهاد به‌اصطلاح «شورای صلح» که وابسته به امریکا است، در موضعی همسو با رژیم صهیونیستی، پرواز بادبادک‌ها از غزه را در رده «فعالیت‌های مسلحانه» دانست و خواستار توقف آن شد؛ در حالی که شواهد موجود نشان می‌دهد بادبادک‌هایی که به مناطق مجاور غزه رسیده‌اند، فاقد مواد منفجره یا آتش‌زا بوده‌اند. با این حال، یک مقام شورای صلح تأکید کرد که اسرائیل نیز باید به آتش‌بس پایبند بماند و اقدامات نظامی‌اش نباید از پاسخ به «تهدید‌های واقعی و قریب‌الوقوع» فراتر رود. در پی این تهدیدها، کمیته‌های مردمی غزه از والدین خواستند کودکان را از بادبادک‌بازی بازدارند؛ اقدامی که به گفته آنها نه محدودکردن کودکی کودکانی محروم از امنیت و بازی، بلکه تلاشی برای حفظ جانشان است.

دروغ خطر بادبادک‌ها

یک مقام حماس در گفت‌و‌گو با رویترز، تصریح کرد که اسرائیل به‌دنبال بهانه‌هایی موهوم برای تداوم جنگ است. باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، در واکنش به اظهارات یک مسئول در شورای صلح غزه، تأکید کرد که وقاحت یعنی بنیامین نتانیاهو جنایت کند و کودکان غزه از بازی محروم شوند. این مقام حماس در اظهاراتی گفت: «این چه جسارت و وقاحتی است؟ آیا عقلانی است که تلاش برای خشنود کردن جنایتکار جنگی نتانیاهو، آنها را به این حد برساند که فعالیت‌های کودکان بی‌گناه را به عنوان فعالیت‌های مسلحانه توصیف کنند، در حالی که نتانیاهو همچنان هر روز به کشتار و تخریب، به‌رغم توافق آتش‌بس، ادامه می‌دهد؟»

جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین نیز پیش‌تر کشتار جدید رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم و تأکید کرد که این حملات در چارچوب مجازات مردم غزه به خاطر سرگرمی ساده و بی‌خطر کودکان این منطقه صورت می‌گیرد. این جبهه افزود که تشدید خونین حملات رژیم اشغالگر و نشست فوق‌العاده نتانیاهو با یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در شرایطی صورت گرفت که رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند محور این نشست، بررسی آن چیزی بوده که به دروغ «خطر بادبادک‌ها» نامیده شده است؛ بادبادک‌هایی که کودکان غزه در سایه محاصره شدید، سیاست گرسنگی و تشنگی و تداوم تخریب زیرساخت‌ها، به ویژه خدمات پزشکی محدود این منطقه، با آنها بازی می‌کنند. جبهه دموکراتیک تأکید کرد که سیاست تعلل و فریبکاری و نبود جدیت در پیگیری طرح «ملادینوف» برای انتقال به مرحله دوم توافق، عامل اصلی در تشویق رژیم اشغالگر و کابینه فاشیستی آن برای ادامه جنایات علیه مردم غزه و نادیده گرفتن تصمیمات مربوط به توقف جنگ و آتش‌بس در ۹ اکتبر ۲۰۲۵ و طرح شرم‌الشیخ است که دونالد ترامپ و شماری از رهبران منطقه آن را امضا و هشت کشور عربی و اسلامی نیز از آن حمایت کردند.