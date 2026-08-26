ربودن تاجر رمزارز با لباس مأمور امنیتی

جوان آنلاین: دو مجرم حرفهای با خودروی پلاک سرقتی مقابل خانه یک تاجر رفتند و با معرفی خود به عنوان مأمور امنیتی، او را دستبند و چشمبند زدند و ربودند، اما سه روز بعد، عملیات ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی به آزادی گروگان و دستگیری دو آدمربا و طراح این نقشه منجر شد.
اواخر مردادماه امسال، زنی سراسیمه به اداره پلیس تهران رفت و از ناپدید شدن ناگهانی شوهر پولدارش خبر داد. او گفت همسرش که در زمینه تجارت و فعالیتهای اقتصادی مشغول است، پس از پایان کار برای حضور در میهمانی خانوادگی راهی خانه شده، اما هرگز به مقصد نرسیدهاست. زن در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «شوهرم کیوان مردی پولدار است و در کار آزاد و تجارت فعالیت دارد. شب حادثه، ما به خانه یکی از بستگان دعوت بودیم و قرار بود او پس از پایان کارش به خانه برود و بعد برای حضور در میهمانی نزد ما بیاید، اما تا نیمههای شب منتظر ماندیم و خبری از او نشد. تلفن همراهش هم خاموش بود و به همین دلیل نگران شدیم و به خانه برگشتیم، اما او آنجا هم نبود. بعد از آن، خانه دوستان و بستگان و حتی بیمارستانها را جستوجو کردیم، اما ردی از شوهرم پیدا نکردیم. نگرانیم اتفاق بدی برای او افتاده باشد و از پلیس درخواست کمک داریم.»
ورود کارآگاهان جنایی
با ثبت این شکایت، پرونده به دستور بازپرس دادسرای امور جنایی تهران در اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. مأموران در نخستین گام، دوربینهای مداربسته محل تردد مرد گمشده را مورد بررسی قرار دادند.
تصاویر دوربینها سرنخ مهمی در اختیار کارآگاهان قرار داد. در این تصاویر مشخص شد کیوان پس از بازگشت به خانه وارد ساختمان شدهاست. دقایقی بعد نیز یک خودروی پژو در نزدیکی خانه توقف کرد و دو مرد جوان با ظاهری آراسته از خودرو پیاده شدند. آنها زنگ خانه را به صدا درآوردند و لحظاتی بعد کیوان مقابل در ظاهر شد.
دو مرد جوان در حالی که خود را مأمور معرفی میکردند، به کیوان دستبند و چشمبند زدند و او را سوار خودرو کردند و از محل گریختند.
پلاک سرقتی، راز مأموران قلابی را فاش کرد
در بررسیهای اولیه، این احتمال مطرح شد که دو مرد جوان مأمور بودهاند، اما بررسی شماره پلاک خودرو نتیجه متفاوتی برای کارآگاهان داشت. مأموران دریافتند پلاک خودرو سرقتی است و به همین دلیل فرضیه مأمور بودن دو مرد جوان رنگ باخت و احتمال آدمربایی و گروگانگیری قوت گرفت.
به این ترتیب، پرونده با موضوع آدمربایی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. تحقیقات تخصصی نشان داد کیوان از مدتی قبل با مرد میانسالی به نام سامان اختلاف مالی داشته است. بررسیهای فنی همچنین مشخص کرد کیوان در بازار رمزارز فعالیت دارد و مدتی با سامان در این زمینه همکاری میکرده، اما پس از مدتی میان آنها اختلاف مالی به وجود آمدهاست.
شناسایی مخفیگاه گروگان
با به دست آمدن این اطلاعات، مسیرهای تردد سامان به صورت نامحسوس تحت نظر قرار گرفت. سرانجام کارآگاهان پس از سه روز مخفیگاه آدمربایان و محل نگهداری مرد تاجر را در یکی از خیابانهای شمالشرق تهران شناسایی کردند و برای آزادی گروگان وارد عمل شدند. در جریان این عملیات، مأموران وارد آپارتمان شده و دو متهم را که به سلاح کمری و تجهیزات مأموران مجهز بودند، دستگیر کردند. کیوان نیز در حالی که دست و پایش بسته شده بود و در اتاقی حبس شده بود، پیدا و آزاد شد. همزمان با این عملیات، سامان نیز دستگیر شد. تحقیقات نشان داد او دو مرد مأمورنما را برای ربودن مرد تاجر اجیر کردهبود.
روایت تاجر از ۳ روز اسارت
کیوان پس از آزادی در تشریح ماجرا به کارآگاهان گفت: «شب حادثه وقتی از محل کارم وارد خانه شدم، صدای زنگ به صدا درآمد. دو مرد با کت و شلوار پشت در بودند و خودشان را مأمور امنیتی معرفی کردند و از من خواستند مقابل در بروم. وقتی در را باز کردم، به من دستبند و چشمبند زدند و مرا سوار یک خودرو کردند و به راه افتادند.»
او ادامه داد: «وقتی از آنها سؤال کردم، گفتند مأمور امنیتی هستند و من مرتکب جرم امنیتی شدهام. آنها از فعالیت من در زمینه رمزارز اطلاع داشتند و ادعا میکردند با سازمانهای تروریستی همکاری دارم. حدود نیم ساعت بعد، در حالی که چشمهایم بسته بود، مرا به ساختمانی بردند و ادعا کردند آنجا مقر امنیتی است و اجازه صحبت ندارم.»
این مرد افزود: «آنها در طول سه روز چند بار از من امضا و اثر انگشت گرفتند. بعد متوجه شدم در این مدت حسابهایم را خالی کردهاند و از من امضا و اثر انگشت گرفتهاند تا وانمود کنند که به فردی به نام سامان بدهکار هستم. سامان مدتی با من همکاری داشت و مدعی بود به او بدهکارم، اما من چنین بدهیای ندارم.»
کیوان گفت: «سامان وقتی متوجه شد مقدار زیادی رمزارز در کیف پول دیجیتالیام دارم، این دو مرد را در پوشش مأمور اجیر کرد تا مرا بربایند و کیف پول دیجیتالیام را خالی کنند. به همین دلیل از هر دو مرد و سامان شکایت دارم.»
اعتراف آدمربایان مأمورنما
دو متهم نیز در جریان بازجوییها مدعی شدند از سوی سامان برای ربودن مرد تاجر اجیر شدهاند. آنها گفتند سامان ادعا کرده ۵ هزار یورو از شاکی طلب دارد و از آنها خواسته بود او را بربایند و در مقابل دستمزد خوبی دریافت کنند.
متهمان در ادامه اعتراف کردند: «فریب حرفهای سامان را خوردیم و تصمیم گرفتیم در پوشش مأمور، مرد تاجر را ربوده و سه روز نگهداری کنیم. در این مدت نیز از او کاغذ سفیدامضا گرفتیم و چند بار اثر انگشت او را ثبت کردیم.»
ادعای طلب ۵۰ هزار یورویی
سامان نیز در بازجوییها ادعا کرد: «مدتی با شاکی همکاری مالی داشتم، اما بعد با یکدیگر اختلاف پیدا کردیم. او ۵۰ هزار یورو به من بدهکار بود، ولی این بدهی را قبول نمیکرد. به همین دلیل تصمیم گرفتم دو مرد را برای ربودن او اجیر کنم تا مجبورش کنم طلبم را پرداخت کند.» تحقیقات از سه متهم برای روشن شدن ابعاد پنهان این آدمربایی، بررسی ادعاهای آنها همچنان ادامه دارد.