رئیس دیوان کیفری بین‌المللی در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا گفت حتی اگر تحریم‌هایی علیه خود دیوان کیفری بین‌المللی اعمال شود، آنها تسلیم نخواهند شد.

جوان آنلاین: توموکو آکانه، قاضی ژاپنی و رئیس دیوان کیفری بین‌المللی که پیشتر ایالات متحده تحریم‌هایی علیه او وضع کرده بود، عصر چهارشنبه در سخنانی عنوان کرد: حتی اگر تحریم‌هایی علیه خود دیوان کیفری بین‌المللی اعمال شود، ما تسلیم نخواهیم شد. عزم ما راسخ است.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری ژاپنی کیودو، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی در ادامه تاکید کرد: نباید اجازه داد که نهاد دائمی دیوان کیفری بین‌المللی سقوط کند و خودمان با تمام توان در برابر آن مقاومت خواهیم کرد. همچنین، ژاپن در میان کشور‌های عضو، قویا از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کرده است و همچنین بیشترین سهم ارزیابی‌شده را پرداخت می‌کند. به همین دلیل، فکر می‌کنم همه به ژاپن به عنوان یک رهبر نگاه می‌کنند و البته ممکن است کشور‌های ضعیف‌تری وجود داشته باشند؛ کشور‌هایی که ممکن است تسلیم فشار ایالات متحده شوند و تصمیم به خروج از دیوان کیفری بین‌المللی بگیرند.

آکانه با بیان اینکه با هیچ کشور یا دولت خاصی خصومت ندارد، گفت: ما صرفا دادگاهی هستیم که وظیفه تحقیق و محاکمه افرادی را داریم که مرتکب شدیدترین جنایات جهان شده‌اند، بنابراین چیزی که می‌خواهم مردم به روشنی درک کنند این است که ما مطلقا به عنوان دشمن هیچ دولت یا کشوری عمل نمی‌کنیم.

وی افزود: ایالات متحده مدت‌هاست که دیوان کیفری بین‌المللی را به عنوان یک سازمان فاسد که از قدرت خود سوءاستفاده کرده و منابع کشور‌های مستقل را تصاحب کرده است، متهم می‌کند، اما من هرگز در چنین رفتاری دست نداشته‌ام. من هیچ دلیلی برای اعمال تحریم‌های ایالات متحده ندارم و در برابر هرگونه عواقب نامطلوب مقاومت خواهم کرد.

ایالات متحده عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و این کشور سال گذشته با استناد به احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم توسط دیوان کیفری بین‌المللی و تحقیقات گذشته در مورد نیرو‌های آمریکایی در افغانستان، تحریم‌های هدفمندی را علیه چندین مقام دیوان کیفری بین‌المللی از جمله دادستان‌ها و قضات اعمال کرد.