دولت اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: حملات غیرقابل قبول تل‌آویو به مرکز آنروا را محکوم می‌کنیم.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، اسپانیا امروز چهارشنبه حملات «غیرقابل قبول» نیرو‌های رژیم صهیونیستی به تأسیسات متعلق به آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را محکوم کرد و از تل‌آویو خواست به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد.

به گزارش مهر، در بیانیه دولت اسپانیا آمده است: دولت اسپانیا موارد نقض غیرقابل‌قبول قوانین علیه ساختمان‌های آژانس سازمان ملل را که طبق قوانین بین‌المللی از مصونیت برخوردارند، به‌شدت رد می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: مادرید بر حمایت قاطع خود از آنروا و اجرای کامل مأموریت آن، که برای برآورده ساختن نیاز‌های جمعیت آوارگان فلسطینی حیاتی است، تأکید مجدد می‌کند.

نیرو‌های رژیم صهیونیستی از صبح دیروز با اعزام گسترده نیرو و تجهیزات نظامی به اردوگاه «قلندیا» در شمال قدس اشغالی یورش بردند و یک اتوبوس حامل نظامیان نیز وارد ورودی این اردوگاه شد.

منابع محلی اعلام کردند یک مقام اسرائیلی به همراه نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی وارد «موسسه قلندیا» وابسته به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» در این اردوگاه شد.

همزمان نظامیان اشغالگر در منطقه «کفر عقب» در شمال قدس اشغالی، در نزدیکی دیوار حائل، اخطار‌های تخریب میان ساکنان فلسطینی توزیع کردند.

در جریان ادامه این یورش، نیرو‌های رژیم صهیونیستی یک خودروی آمبولانس را نیز در اردوگاه قلندیا متوقف و برای مدتی در محل نگه داشتند.