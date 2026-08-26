معاون رئیس جمهور: دولت نگاه توسعه محور به همه مناطق ایران دارد

معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم باتاکید برضرورت حفظ شان، منزلت مردم و خدمت مضاعف مدیران به آنها برای رفع کمبود‌ها و مشکلات و توسعه کشور، تصریح کرد: نگاه دولت چهاردهم به مردم و همه مناطق ایران، توسعه‌ای است.

جوان آنلاین: عبدالکریم حسین زاده عصر چهارشنبه درمراسم افتتاح متمرکز ۱۵ پروژه شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان در گنبدکاووس، گفت: مردم از هر قوم و مذهبی که در ایران و این استان زندگی می‌کنند ایرانی هستند و این نکته مهم وحدت و انسجام در کشور است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: امروز همه ایرانیان باید به هم عشق بورزند و همدیگر را دوست داشته و هوای همدیگر رو داشته باشند.

حسین زاده بابیان اینکه عمر مدیریت ما کوتاه و زودگذر است و تنها چیزی که همبستگی ما رو حفظ می‌کنه همین مردم و خدمت به آنهاست که به گفته مقام معظم رهبری، سرمایه اصلی ما هستند.

حسین زاده تصریح کرد: مسوولان نباید نگاه از بالا به پایین به مردم داشته و سعی کنند هم سطح مردم باشند و با آنها حرف بزنند در غیر اینصورت کشور ضرر می‌کند.

معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم ادامه داد: تاکید رئیس جمهور هم همین است که باید همه‌جوره در خدمت مردم باشیم.

حسین زاده با اشاره به افتتاح ۱۵ پروژه شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان در گلستان با اعتبار تقریبی هفت همت، گفت: همین میزان اعتبار هم در مازندران هزینه شده که در شرایط فعلی کشور و مشکلات مالی آن، بسیار قابل تقدیر است.

وی افزود: مشکلات مالی کشور بر هیچ کس پوشیده نیست نیست باید به مردم گفته شود و این نه نشانه ضعف ماست و نه آتو دادن به دشمن است.

حسین زاده ادامه داد: ادامه داد: در معاونت توسعه روستایی طرح هر روستا یک مسئله و هر روستا یک ظرفیت را دنبال می‌کنیم تا براساس ظرفیت‌های موجود هر روستا مشکلات آنها را رفع کنیم.