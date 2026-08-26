وزرای خارجه ژاپن و کویت درباره بازگشایی تنگه هرمز و تضمین عبور امن از این آبراه راهبردی گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: وزیران خارجه ژاپن و کویت درباره بازگشایی تنگه هرمز و تضمین عبور امن از این آبراه راهبردی در بحبوحه تنش‌های آمریکا و ایران گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش تسنیم، «توشیمیتسو موتگی» وزیر خارجه ژاپن در توکیو با «شیخ جرار جابر الاحمد الصباح» وزیر خارجه کویت دیدار و گفت‌و‌گو کرد که در این دیدار، امنیت منطقه‌ای و تأمین انرژی در دستور کار اصلی قرار داشت.

موتگی گفت که ژاپن بازگشایی هرچه سریع‌تر تنگه هرمز و سپس ازسرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران برای دستیابی به توافق نهایی زودهنگام، از جمله در مورد مسئله هسته‌ای ایران را مهم می‌داند.

دو وزیر خارجه بر اهمیت تضمین عبور آزاد و امن از طریق تنگه هرمز بدون هزینه‌های اضافی توافق کردند.

بنا بر گزارش‌های خبری، دو وزیر همچنین بر همکاری نزدیک در مورد ترتیبات آینده این آبراه تأکید کردند و گفتند این ترتیبات باید شامل طرف‌های ذی‌نفع، از جمله کشور‌های همسایه و کشور‌های استفاده‌کننده از آن باشد.