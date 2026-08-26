کد خبر: 1376323
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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

آمریکا مدعی مهار نفوذ سایبری گسترده هکر‌های چینی شد

12 آمریکا ادعا کرد که از یک نفوذ سایبری به نهاد‌های کلیدی این کشور جلوگیری کرده است.

جوان آنلاین: مقامات آمریکایی ادعا کردند که یک عملیات نفوذ سایبری منتسب به هکر‌های چینی علیه نهاد‌های کلیدی، حساس و وزارتخانه‌های فدرال این کشور را رهگیری و مهار کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، بر اساس بیانیه واشنگتن، سازمان فضایی ناسا، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، مجلس سنا و مؤسسه ملی بهداشت هدف نفوذ سایبری قرار گرفته بودند.

وزارتخانه‌های انرژی، دادگستری و همچنین سازمان بهداشت و خدمات انسانی آمریکا از دیگر اهداف مورد دسترسی هکر‌ها بوده‌اند.

ادعای انتساب این حملات به چین در شرایطی است که پکن مکررا اتهامات مربوط به اقدامات سایبری علیه آمریکا را تکذیب کرده است.

برچسب ها: آمریکا ، حمله سایبری ، هکرهای چینی
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