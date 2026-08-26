کد خبر: 1376321
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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

امریکا به شرایط ایران تن ندهد، تنگه هرمز باز نمی‌شود

1 سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام اینکه شناور‌های جنگی دشمن دست‌کم ۴۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند، تأکید کرد هیچ شناور نظامی دشمن در خلیج‌فارس حضور ندارد و عبور از تنگه بدون اجازه و مدیریت ایران امکان‌پذیر نیست

جوان آنلاین: سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام اینکه شناور‌های جنگی دشمن دست‌کم ۴۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند، تأکید کرد هیچ شناور نظامی دشمن در خلیج‌فارس حضور ندارد و عبور از تنگه بدون اجازه و مدیریت ایران امکان‌پذیر نیست. سردار محبی همچنین با اشاره به تفاهم‌های صورت‌گرفته میان ایران و عمان درباره سهم دو کشور از آب‌های تنگه و درآمد‌های آن، کارشکنی امریکا را عامل تأخیر در روند اجرای این تفاهم دانست و تصریح کرد بازگشایی هرمز منوط به کنار گذاشتن این کارشکنی و پذیرش شرایط ایران است. 
به گزارش سپاه‌نیوز، سردار حسین محبی در گفت‌وگویی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار ماست و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیج‌فارس حضور ندارد. وی افزود: تمام شناور‌های جنگی دشمن دست‌کم ۴۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند و از نظر نظامی و سرزمینی، هیچ شناوری بدون اجازه و مدیریت ایران قادر به عبور از این آبراه نیست. 
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آبراهی که در نزدیکی عمان قرار دارد نیز به‌طور کامل تحت کنترل ماست. محبی با اشاره به ابعاد سیاسی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز متعلق به ایران و کشور عمان است که مقابل ما قرار دارد. ما حدود یک ماه پیش با عمان وارد مذاکره شده‌ایم و به نتایجی رسیده‌ایم که مورد قبول دو طرف قرار گرفته است. سخنگوی سپاه پاسداران گفت: در این مذاکرات درباره میزان سهم هر یک از دو کشور از آب‌های تنگه و سهم ایران و عمان از درآمد‌های آن توافق‌هایی صورت گرفته است. محبی با اشاره به آنچه کارشکنی امریکا در این روند خواند، افزود: امریکا در این مسیر کارشکنی می‌کند و همین مسئله موجب شده است روند کار به تأخیر بیفتد.
 وی تصریح کرد: اگر امریکا کارشکنی را کنار بگذارد و به تفاهم‌نامه بازگردد، می‌توانیم در چارچوب تفاهم انجام‌شده، تنگه هرمز را باز کنیم. بنابراین شرایط ما باید از سوی امریکا پذیرفته شود. سخنگوی سپاه پاسداران تأکید کرد: اگر امریکا شرایط ما را نپذیرد، تنگه هرمز به‌هیچ‌عنوان باز نخواهد شد. 

 رمق گروهک‌های تروریستی را گرفته‌ایم 
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در گفت‌و‌گو با مهر، با رد برخی ادعا‌ها درباره تحرک گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریستی در مرز‌های کشور، از تداوم برخورد قاطع و هدفمند جمهوری اسلامی با گروهک‌های ضدانقلاب خبر داد و تأکید کرد که توان عملیاتی این گروهک‌ها در نتیجه حملات مستمر موشکی، پهپادی و بمباران مواضع و مراکز تجمع آنان به‌شدت تضعیف شده است. محبی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌طور مستمر مواضع و محل‌های تجمع این گروهک‌ها را هدف قرار داده است. وی افزود: «ما به طور مستمر آنها را بمباران، موشک‌باران و پهپادباران می‌کنیم و رمقی برای آنها باقی نگذاشته‌ایم.» سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه تمامی محل‌های تجمع این گروهک‌ها هدف قرار گرفته و انبار‌های آنها نیز مورد حمله قرار گرفته است، درباره ادعا‌های مطرح‌شده پیرامون لشکرکشی این گروه‌ها به سمت مرز‌های ایران گفت: این موضوع در حدی که مطرح می‌شود، واقعیت ندارد و بیشتر یک تبلیغات است، چراکه «رمقی برای آنها باقی نمانده» و آنها در نطفه خفه شده‌اند. 
محبی در ادامه درباره توافق مکه میان ترکیه، پاکستان و دیگر طرف‌های منطقه‌ای اظهار کرد که جمهوری اسلامی ایران از این پیمان نگرانی ندارد و آن را گامی در جهت کاهش حضور بیگانگان در منطقه می‌داند. وی گفت: «مهم‌ترین پیام» این پیمان تلاش کشور‌های منطقه برای بریدن پای امریکا از منطقه است. وی افزود: جمهوری اسلامی از اینکه کشور‌های منطقه با یکدیگر پیمان ببندند تا بیگانگان را از منطقه بیرون کنند، استقبال می‌کند. 
وی تصریح کرد که این پیمان پیش از آنکه بخواهد علیه ایران باشد، علیه حضور امریکا در منطقه است و جمهوری اسلامی هیچ احساس ناامنی در مورد آن ندارد. سخنگوی سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روابط ایران با کشور‌های منطقه گفت: مردم این کشور‌ها سال‌ها با ایران مراوده داشته‌اند و این مراودات از این پس نیز ادامه خواهد داشت. وی تأکید کرد که از این منظر نگرانی خاصی وجود ندارد و روابط ایران با کشور‌های منطقه تحت تأثیر این پیمان قرار نخواهد گرفت. 
محبی در ادامه درباره امکان اجرای توافق مکه اظهار کرد: حتی در حد اعلای خودش اگر این پیمان بسته شود، ظاهراً روی کاغذ باقی خواهد ماند و امکان اجرای آن وجود ندارد. سخنگوی سپاه پاسداران در پایان بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران نگرانی‌ای از این پیمان ندارد و مهم‌ترین پیام آن را تلاش برای بریدن پای امریکا از منطقه می‌داند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سپاه پاسداران ، جنگ ، تنگه هرمز
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