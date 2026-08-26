جوان آنلاین: رئیسجمهور با تأکید بر اینکه مسئولیتها امانتی در اختیار مدیران است، شایستهسالاری و ارزیابی عادلانه عملکردها را از الزامات پیشرفت کشور و تقویت اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد که باید زمینه حضور و خدمت نیروهای توانمند، جوانان و نخبگان، فارغ از قومیت، جنسیت و محل زندگی، فراهم شود. مسعود پزشکیان در بیستویکمین جشنواره شهید رجایی، با اشاره به ضرورت فاصله گرفتن از روابط و ملاحظات شخصی در واگذاری مسئولیتها گفت: اگر افراد توانمند و کاردان در جایگاههای مدیریتی قرار گیرند، مردم نیز بیش از گذشته پشتوانه قدرت و حاکمیت خواهند بود. وی همچنین با تأکید بر اقتدار ایران و ضرورت هوشیاری در برابر دشمن، بهرهگیری از تدبیر، اندیشه، مصلحت، عزت و حکمت را برای عبور از بحرانها ضروری دانست و بر ادامه مسیر با همراهی و همبستگی مردم تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، مسعود پزشکیان صبح دیروز در بیستویکمین جشنواره شهید رجایی و آیین اختتامیه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور، وحدت و انسجام امروز کشور را به برکت خون شهدا، دانشمندان، رهبر شهید، فرماندهان و دانشآموزانی دانست که بهصورت وحشیانه مورد حمله قرار گرفتند. پزشکیان با اشاره به ایستادگی اقشار مختلف جامعه در جنگ اخیر اظهار داشت: مردم در برابر تجاوز، قلدری و نامردی ایستادند و بازاریان، کارگران، دانشآموزان و دانشمندان با وجود همه سختیها، جانانه در میدان ماندند.
رئیسجمهور با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر خاطرنشان کرد که آنان آموختند فاصله گرفتن از مردم اشتباه است. پزشکیان مردم را سرمایه کشور و مسئولان را خدمتگزار آنان دانست و گفت مشکلات امروز ناشی از فشارهای غیرانسانی و وحشیانهای است که بر کشور اعمال شده، اما مردم اجازه ندادند دشمن به هدف خود دست پیدا کند. وی در ادامه با اشاره به آیات تلاوتشده در ابتدای مراسم گفت: خداوند در قرآن میفرماید «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا» و امانت باید به اهل امانت سپرده شود؛ بنابراین کسانی باید جلودار باشند که میدانند، میتوانند و باور و ایمان دارند.
پزشکیان تأکید کرد که مسئولیت نباید به کسانی واگذار شود که صرفاً دوست و همراه یک فرد یا گروه هستند و افزود: اگر مردم حضور افراد توانمند و کاردان را در صحنه ببینند، همواره پشت قدرت و حاکمیت خواهند ایستاد.
ارزیابی عادلانه، زمینهساز بروز توانمندیها
رئیسجمهور با اشاره به مفاهیم آیات سوره الرحمن، بر ضرورت رعایت عدالت در همه سطوح تأکید کرد و گفت مدیران، انسانها، پدران و مادران باید براساس میزان و عدالت رفتار کنند. وی افزود: اگر در درون مجموعههای خود با مشکل روبهرو هستیم، اشکال از خود ماست که دستور خداوند را اجرا نمیکنیم. به گفته پزشکیان، افراد نزدیک به مدیر نباید بیدلیل بالا بیایند و کسانی که با او نیستند نیز نباید به ناحق پایین نگه داشته شوند.
پزشکیان میدان دادن به نیروهای توانمند را لازمه پیشرفت کشور دانست و اظهار داشت: اگر همین یک دستور اجرا شود، میتوان به جوانان، کارمندان، کارگران و نیروهای نخبه میدان داد. فرصت باید در اختیار همه قرار گیرد و واگذاری مدیریت نیز باید بر پایه توانمندی و باور باشد.
رئیسجمهور با بیان اینکه «من انسان ویژهای نیستم»، گفت باید بستر تحقق این مسیر فراهم شود و همه کسانی که امروز در این مراسم حضور دارند، میتوانستند در این جایگاه قرار بگیرند. وی با انتقاد از رویکردهای محدودکننده در نظام مدیریتی اظهار داشت که بروز توانمندیها با ذهنهای بسته و محدود کردن نیروها به کارهایی که مدیران میخواهند، امکانپذیر نیست و چنین رویکردی به معنای کشتن ایده و خلاقیت و زیر پا گذاشتن باورهاست. پزشکیان تلاش و نوآوری را در امتداد مفاهیم دینی دانست و تأکید کرد امکان رشد باید برای همه افراد جامعه فراهم باشد، اما هیچکس نباید بیدلیل در جایگاهی بالاتر قرار گیرد.
رئیسجمهور با اشاره به برنامههای دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دستور دادهایم ارزیابیها براساس میزان عملکرد و عدالت انجام شود تا ایران پیشرفت کند. وی تأکید کرد باهوشترین، باایمانترین و شایستهترین زنان و مردان باید بدون توجه به قومیت، جنسیت یا منطقه محل زندگی، فرصت حضور و خدمت پیدا کنند. پزشکیان عملکرد استانداران را در این زمینه قابلتوجه دانست و گفت کاری که امروز استانداران انجام دادهاند، استثنایی است. وی از عملکرد استاندار سیستان و بلوچستان، دکتر بیجار، بهعنوان نمونهای از ایجاد رضایت در میان مردم یاد کرد و افزود تمام تلاش وزرا، مدیران و مسئولان باید در مسیر خدمت به مردم و تقویت وحدت، همدلی، انسجام و همراهی باشد.
تمجید از اقتدار و ایستادگی ملت
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اقتدار و ایستادگی ملت ایران گفت مردم نشان دادند که اگر لازم باشد میجنگند، میتوانند و کوتاه نمیآیند، اما جنگ همیشه راهحل نیست. پزشکیان با بیان اینکه «گرهی را که میتوان با دست باز کرد، نباید با دندان باز کرد»، افزود میتوان با تدبیر و اندیشه از مسیر مشکلات عبور کرد و به سوی عزت و سربلندی رفت. وی تفاهمنامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت در همه تحلیلهای جهانی، ایران پیروز این میدان شناخته شده است، اما گاهی خودمان روایتی میسازیم که گویا شکست خوردهایم. رئیسجمهور با تأکید بر اینکه بیاعتمادی به دشمن طبیعی است، به فرمان امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر درباره صلح اشاره کرد و گفت صلحی که دشمن پیشنهاد میکند و رضایت خداوند در آن است، نباید رد شود، زیرا صلح موجب آسایش لشکریان و امنیت مردم و بازار میشود. پزشکیان در عین حال بر ضرورت هوشیاری پس از صلح تأکید کرد و گفت توصیه به پذیرش صلح به معنای غفلت نیست، بلکه باید با تدبیر، اندیشه، حزم و دوراندیشی عمل کرد.
رئیسجمهور وفای به پیمان را از مهمترین فرایض الهی دانست و تصریح کرد: هنگامی که پیمانی بسته شد، باید در برابر آن پایبند بود و در مقابل پیمانشکنی ایستاد. پزشکیان با بیان اینکه عبور از بحرانهای موجود نیازمند تلاش و تدبیر است، اظهار داشت: اعتماد نداریم، اما تلاش خواهیم کرد با تدبیر از این بحران خارج شویم. وی افزود عدهای نمیخواهند اجازه دهند ایران به قدرت دست پیدا کند، اما با تدبیر، رهنمودهای رهبر و هماهنگی سران قوا میتوان این مسیر را طی کرد.
با قدرت ایستادهایم
رئیسجمهور با اشاره به حمایت اعضای شورای عالی امنیت ملی از تفاهمنامه اخیر گفت: کسانی که از این تفاهمنامه دفاع کردند، به فکر عزت و سربلندی کشور هستند و افراد وادادهای نیستند، بلکه در میدان جنگ حضور دارند و زندگی خود را در این میدان گذاشتهاند.
وی افزود: همه اعضا بهجز یک مورد استثنا از تفاهمنامه دفاع کردند. پزشکیان اندیشه، تعقل، مصلحت، عزت و حکمت را مبنای ادامه این مسیر دانست و اظهار داشت: باید این راه بهگونهای طی شود که شرمنده مردم نباشیم. وی گفت: با وجود تحلیلهایی در جهان مبنی بر سقوط ایران، کشور با قدرت ایستاده است و با همراهی، همدلی و اقتدار، راه را ادامه خواهد داد. رئیسجمهور با قدردانی از همراهی اقشار مختلف جامعه گفت باید قدر مردم، زنان، جوانان و مردان کشور را دانست و از همه کسانی که در میدان حضور داشتند، تشکر کرد.
پزشکیان همچنین از کسانی که در خانه ماندند، فریب وطنفروشان و خودباختگان را نخوردند و با جریانهای ضدایرانی همراه نشدند، قدردانی کرد و گفت: «برای ایران، با همراهی، همدلی و همبستگی پیش خواهیم رفت.» وی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین (ع) درباره صداقت در مبارزه تأکید کرد اگر صادقانه در میدان ایستاده باشیم، به حول و قوه الهی پیروز خواهیم شد. رئیسجمهور در پایان تصریح کرد: اگر صادقانه کار کنیم و در میدان بایستیم، به حول و قوه الهی پیروز خواهیم شد.
تجلیل از خانواده شهدا و خادمان مردم
در ادامه این مراسم و با حضور رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در سه بخش از خانوادههای شهدا، کارکنان فداکار دولت و دستگاهها و مسئولان برگزیده تجلیل شد. در بخش نخست، از خانوادههای شهیدان لاریجانی، خطیب و شمخانی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
در بخش دوم با عنوان «طلوع ایثار»، از ندا سلیمی، پرستار فداکار بیمارستان، علی مرادی، کارمند متروی اصفهان، وحید مدکی، پزشک اورژانس تهران، عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران، علیرضا ربانیکامل از سازمان بهزیستی کشور تقدیر شد. در بخش «یاور مردم» نیز از کسانی که اجازه ندادند زندگی مردم متوقف شود و در مسیر خدمترسانی ایستادند، تقدیر شد.
در این بخش از وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی، بیمه ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و استانداران استانهای کرمان، هرمزگان و بوشهر تقدیر شد.