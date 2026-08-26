جوان آنلاین: سرانجام تکلیف تیم ملی مشخص شد و در پایان چهارمین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در مرکز ملی فوتبال، اعضا به ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی تا پایان جام ملت‌های آسیا رأی دادند. جلسه‌ای که به گفته امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون در فضایی کاملاً دوستانه برگزار شد تا قلعه‌نویی یک‌بار دیگر حضور در جام ملت‌های آسیا را با تیم ملی فوتبال ایران تجربه کند. تجربه‌ای که‌ای کاش این مرتبه با محقق شدن رؤیای قدیمی فوتبال ایران که قهرمانی در آسیاست، همراه باشد.

بسیاری امیدوار بودند با توجه به عدم نتیجه‌گیری تیم ملی در جام جهانی (عدم صعود از گروه)، فدراسیون به دنبال معرفی گزینه‌ای جدید باشد، اما پرواضح بود فدراسیون با توجه به نوع نگاهی که به عملکرد قلعه‌نویی در امریکا داشته با او ادامه خواهد داد و همین اتفاق هم رخ داد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در سه جلسه این موضوع را بررسی کرده بود و در نهایت تصمیم به ادامه همکاری با قلعه‌نویی گرفته شد.

قلعه‌نویی به همراه سعید الهویی در این جلسه حاضر شدند و بخش مهمی از صحبت‌ها به نقشه راه تیم ملی تا جام ملت‌های آسیا اختصاص داشت. برنامه‌ای که به گفته سخنگوی فدراسیون، هفت پلن مختلف برای آماده‌سازی تیم ملی را شامل می‌شد و قرار است مسیر این تیم را تا آغاز مسابقات در عربستان مشخص کند: «امیر قلعه‌نویی به همراه سعید الهویی در جلسه هیئت رئیسه حاضر شدند و در این نشست برنامه تیم ملی تا رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌ریزی لازم برای این مسابقات انجام شد.»

البته جلسه فقط به آینده اختصاص نداشت و عملکرد تیم ملی در جام جهانی نیز روی میز اعضای هیئت رئیسه قرار گرفت. سعید الهویی در این بخش گزارشی فنی از شرایط تیم ارائه کرد؛ از تغییر نسل و محدودیت‌های آماده‌سازی گرفته تا بررسی جزئیات فنی مسابقات، حتی یکی از صحنه‌های بازی ایران و مصر نیز در جلسه مورد بررسی قرار گرفت، اما بی‌تردید مهم‌ترین خروجی جلسه، همان چیزی بود که فوتبال ایران انتظار شنیدنش را داشت؛ تمدید قرارداد قلعه‌نویی تا پایان جام ملت‌های آسیا. تصمیمی که فعلاً آینده نیمکت تیم ملی را مشخص کرده، اما درباره بعد از جام ملت‌ها همچنان علامت سؤال‌هایی وجود دارد، چراکه فدراسیون هنوز نگفته ادامه همکاری پس از این مسابقات به نتیجه ایران در عربستان وابسته خواهد بود یا قلعه‌نویی در صورت رسیدن به اهداف تعیین‌شده، فرصت ادامه کار را خواهد داشت.

قلعه‌نویی حالا برای سومین بار سرمربی ایران در جام ملت‌های آسیا خواهد بود. دو تجربه قبلی او با حذف در یک‌چهارم نهایی و نیمه‌نهایی به پایان رسیده و این‌بار مأموریت روشن‌تر از همیشه است؛ رساندن ایران به قهرمانی، آن هم در رقابتی که تقریباً نیم‌قرنی می‌شود که دست ایران به جام آن نرسیده است. صحبت‌های علوی، اما نشان می‌دهد که فدراسیون نیز امیدوار است این‌بار داستان متفاوت باشد: «همه ما امیدواریم تیم ملی بهترین نتایج را کسب کند» و تأکید کرد تلاش می‌شود اتفاقات جام جهانی و مشکلات مربوط به میزبانی در جام ملت‌های آسیا تکرار نشود.

حالا با تصمیم هیئت رئیسه، قلعه‌نویی می‌ماند، آن‌هم با یک نقشه راه که گفته می‌شود هفت مرحله دارد. نقشه‌ای که به گفته فدراسیون قرار است تیم ملی را از روز‌های پس از جام جهانی به عربستان برساند. مقصد مشخص است و انتظار هم روشن، اما باید دید تیمی که فدراسیون در تمجید از آن کوتاهی نمی‌کند، آیا این مرتبه برای قهرمانی می‌جنگد یا صرفاً صعود از یک مرحله و ادامه مسیر حسرت‌باری که نزدیک پنج دهه است که از آن می‌گذرد.