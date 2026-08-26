دشوار و حساس، چون فولاد - استقلال

جوان آنلاین: هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر عصر روز جمعه با برگزاری شش دیدار آغاز می‌شود که طی آن تراکتور ساعت ۱۹ میهمان چادرملو اردکان است. همزمان با این دیدار پیکان از استقلال خوزستان پذیرایی می‌کند و ساعت ۱۹:۱۵ نساجی مازندران با شمس‌آذر قزوین و آلومینیوم اراک با خیبر خرم‌آباد مصاف می‌دهند، سوت دیدار سپاهان - گل‌گهر نیز در اصفهان ساعت ۱۹:۳۰ به صدا درمی‌آید و در آخرین بازی روز نخست این هفته که اتفاقاً حساس‌ترین آن نیز هست، ساعت ۲۱ فولاد خوزستان از استقلال صدرنشین پذیرایی می‌کند.

شاید هنوز برای حرف زدن از سرنوشت قهرمانی زود باشد، اما نتایج به دست آمده در سه هفته گذشته، تا حدی از مدعیان این فصل رونمایی کرده که در بین آنها، فعلاً جدال اصلی بین آبی‌پوشان پایتخت است و سرخپوشان تبریزی، به‌گونه‌ای که استقلال باید در اهواز از صدرنشینی‌اش دفاع کند که در غیر این صورت تراکتور با کسب چهارمین برد متوالی در اردکان جایگاه سهراب و شاگردانش را از آن خود می‌کند.

استقلال سهراب تا به امروز همه چیز را مطابق میل خود پیش برده؛ سه بازی، سه پیروزی، ۹ امتیاز و مهم‌تر از همه بسته ماندن دروازه این تیم است. استقلال هفته گذشته با عبور از سپاهان نشان داد شروع خوبش فقط حاصل رویارویی با رقبای آسان نبوده و همین مسئله باعث شده تا با اعتمادبه‌نفس بیشتری راه اهواز را در پیش بگیرد، جایی که فولاد امیدوار است به واسطه برد هفته گذشته در دربی خوزستان، آن‌هم بعد از دو تساوی پی‌درپی، مسیر تازه‌ای را که در پیش گرفته ادامه دهد.

بی‌تردید فولاد برای استقلال فقط یک حریف معمولی نیست. بازی در اهواز همیشه داستان‌های خودش را دارد و این‌بار یک نام، بیشتر از بقیه نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند؛ رامین رضاییان. بازیکنی که فصل گذشته برای فرار از نیمکت‌نشینی و حفظ شانس حضور در جام جهانی، راهی فولاد شد. انتقالی که در آن مقطع بیشتر از یک جابه‌جایی فوتبالی، تلاشی برای دوباره پیدا کردن جایگاه از دست رفته بود و اتفاقاً باعث شد دوباره دیده و همراه تیم ملی راهی جام‌جهانی شود. اما تصور می‌شد بعد از درخشش رامین در جام جهانی راهش برای بازگشت به استقلال هموار شود، در حالی که نه سهراب بختیاری‌زاده و نه استقلال تمایلی به ادامه همکاری با رضاییان نشان ندادند تا او بار دیگر راهی فولاد شود و بی‌تردید در بازی جمعه انگیزه زیادی برای نشان دادن خود مقابل تیم سابقش دارد و چه بسا به چالشی جدی برای بختیاری‌زاده تبدیل شود.

انگیزه برای او کم نیست، مخصوصاً وقتی روبه‌روی تیمی می‌ایستد که هنوز در سه هفته ابتدایی، حتی یک‌بار هم دروازه‌اش باز نشده و باز کردن دروازه استقلال بعد از سه هفته متوالی می‌تواند به معنای تسویه‌حساب شخصی او با تیم سابقش نیز باشد. برای استقلال، اما داستان فراتر از حفظ یک رکورد است. سهراب و شاگردانش باید ثابت کنند بعد از سه برد متوالی، در یک بازی خارج از خانه سخت هم می‌توانند همان نظم و تمرکز را حفظ کنند، اما مصدومیت آشورماتوف، مدافع ازبکستانی نگرانی‌های زیادی را برای بختیاری‌زاده ایجاد کرده است. غیبت او می‌تواند مثلث دفاعی موفق آقاسی، فلاح و آشورماتوف را تغییر دهد، همان مثلثی که هنوز اجازه نداده هیچ حریفی دروازه استقلال را باز کند.

از سوی دیگر، تراکتور هم در حالی راهی اردکان می‌شود که با کسب هر ۹ امتیاز سه دیدار قبلی مترصد کوچک‌ترین لغزش از سوی استقلال است برای دستیابی به صدر جدول. نکونام و شاگردانش طی سه هفته گذشته از سد پیکان، سپاهان و پرسپولیس عبور کرده و با هدف ادامه این رویه راهی اردکان شده‌اند. البته تراکتور این‌بار با تیمی روبه‌روست که در خانه می‌تواند دردسرساز شود. چادرملو قرار نیست برای تیم جواد نکونام فرش قرمز پهن کند.

بازی سپاهان و گل‌گهر نیز یکی از بازی‌های حساس این هفته است. سپاهان با کسب تنها سه امتیاز در رده دهم ایستاده و بعد از شکست برابر استقلال، بیش از همیشه به یک برد نیاز دارد، اما آن طرف، گل‌گهر با هفت امتیاز در رده سوم قرار گرفته و آرام‌آرام خودش را به جمع مدعیان نزدیک کرده و بعید است که قصد جدایی از این مثلث را داشته باشد.