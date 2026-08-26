جوان آنلاین: مرحله دوم انتخابی جام‌جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ از راه رسید و تیم‌ملی ایران قبل از اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا، دو بازی سخت پیش‌رو دارد.

تیم‌ملی بسکتبال صبح فردا در چارچوب پنجره چهارم انتخابی جام‌جهانی رودرروی نیوزیلند قرار می‌گیرد. سلب امتیاز میزبانی از سوی فیبا باعث شد این بازی خانگی در شهر مانیل فیلیپین برگزار شود. فیلیپین حریف دوم ایران در این پنجره انتخابی جام‌جهانی خواهد بود. کاروان بسکتبال ایران پس از این دو بازی برای حضور در بازی‌های آسیایی مستقیماً عازم ناگویا خواهند شد.

کار سخت صدرنشین

شاگردان سوتیریس مانولوپولوس مرحله اول انتخابی جام‌جهانی ۲۰۲۷ را با صدرنشینی به پایان رساندند، ولی در مرحله دوم کار سختی برای کسب سهمیه صعود خواهند داشت. تیم‌ملی ایران در دور نخست انتخابی آسیا پنج پیروزی و یک شکست را ثبت کرد و در نهایت به‌عنوان صدرنشین گروه C راهی مرحله دوم انتخابی‌ها شد. در این مرحله ایران به همراه استرالیا، اردن، نیوزیلند، فیلیپین و سوریه در گروه E قرار گرفته است. در شروع این مرحله نیوزلند و فیلیپین حریفان ما هستند. در گروه F نیز تیم‌های لبنان، ژاپن، قطر، کره‌جنوبی، چین و عربستان قرار دارند. سه تیم اول هر گروه به‌همراه بهترین تیم چهارم سهمیه حضور در جام‌جهانی ۲۰۲۷ قطر را کسب خواهند کرد.

انتظار از تیم‌ملی بالاست؛ تیم‌ملی بسکتبال ایران مدال برنز کاپ آسیا ۲۰۲۵ را پس از هشت سال چشم‌انتظاری به دست آورد. انجام دو بازی دوستانه قبل از آغاز دیدار‌های انتخابی جهت افزایش آمادگی بازیکنان در نظر گرفته شده بود. ملی‌پوشان دو بازی با تیم‌ملی سوریه برگزار کردند و در هر دو دیدار به برتری رسیدند.

ترکیب کامل

با اضافه شدن محمد امینی خیال سرمربی یونانی از در اختیار داشتن بهترین نفرات در بازی‌های پیش‌رو راحت شد. ارسلان کاظمی، محمد جمشیدی، آرمان زنگنه، سالار منجی، مبین شیخی، متین آقاجانپور، حسن علی‌اکبری، پیتر گیرگوریان، محمدمهدی حیدری، سیدمهدی جعفری، نوید رضایی‌فر، علیرضا شریفی، سالار طاهری و محمدمهدی جلالی ترکیب تیم‌ملی را تشکیل می‌دهند. مانولوپولوس برای جوان کردن تیمش تلاش زیادی کرده و تأکید زیادی روی استفاده از نیرو‌های تازه‌نفس دارد. منتها بازگشت محمد جمشیدی باتجربه به سود تیم‌ملی است. از سوی دیگر ارسلان کاظمی و آرمان زنگنه نیز در این پنجره انتخابی حضور دارند و می‌توانند نقش کلیدی را در تیم بازی کنند. از سوی دیگر محمد امینی لژیونر شاغل در تیم نانسی فرانسه بار دیگر به تیم اضافه شده و قطعاً می‌تواند مهره کلیدی مانولوپولوس باشد. متین آقاجانپور دیگر چهره‌ای است که حتی سایت فدراسیون جهانی بسکتبال در گزارشی به عملکرد درخشانش در دیدار‌های قبلی انتخابی اشاره

کرده است.

امیدواری به شکست نیوزیلند

کارشناس بسکتبال ایران معتقد است تیم‌ملی کشورمان توانایی شکست دوباره نیوزیلند را دارد. علی توفیق با اشاره به حضور همه مهره‌ها در گفت‌و‌گو با مهر اظهار داشت: «ترکیب تیم‌ملی برای این مرحله از انتخابی جام‌جهانی نسبت به مرحله نخست، قابل اتکاتر است، اگرچه قطعاً نتیجه‌گیری در این دیدار‌ها سخت‌تر از شش دیدار گذشته است. اضافه شدن جمشیدی و امینی برای مرحله دوم بهترین اتفاق بود. بازی قبلی‌مان با نیوزیلند در رده‌بندی کاپ آسیا بود که تیم ما موفق به شکست این تیم شد. در آن بازی محمد امینی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم. حالا در شرایطی برابر نیوزیلند قرار می‌گیریم که محمد امینی را هم در ترکیب داریم. در واقع این بار نسبت به کاپ آسیا با تیم کامل‌تری برابر نیوزیلند قرار می‌گیریم. ضمن اینکه ملی‌پوشان در تهران تمرینات خوبی زیر نظر مانولوپولوس داشتند. دو دیدار تدارکاتی برابر سوریه که ملی‌پوشان طی روز‌های اخیر در مانیل برگزار کردند هم قطعاً کمک کرده تا آنها به آمادگی کامل‌تری برسند. ما یک‌بار از سد نیوزیلند عبور کرده‌ایم. امیدوارم در این مسابقه هم بازیکنان بتوانند نتیجه لازم را کسب کنند. تیم‌ملی بسکتبال ایران نباید اجازه دهد برای حضور در جام‌جهانی قطر کارش به، اما و اگر و ابهام بهترین تیم چهارم شدن، کشیده شود. باید به‌گونه‌ای بازی کنیم که یکی از سه تیم برتر گروه شویم.»