لطفاً عذرخواهی نکنید!

عذرخواهی کردن هم زمان خاص خودش را دارد و هم آداب و رسوم خاص خودش را، اما ظاهراً آقایان فدراسیوننشین فوتبال با تمام ادعاها و سروصدایشان نه زمانش را میشناسند و نه آداب و رسومش را. تازه این در شرایطی است که به خودشان زحمت بدهند و بخواهند بابت تقصیرهایشان عذرخواهی کنند، چون معمولاً از زمین و زمان طلبکار هستند و مدعی که مدیریتشان بر فوتبال کشور عالی است. اصلاً به خاطر مدیریت این قماش است که فوتبال ایران روز به روز در حال توسعه و پیشرفت است و تنه به تنه فوتبال روز جهان و کشورهای صاحبسبک میزند!
بگذریم، چند ماه بعد از افتضاح مدیریتی فدراسیون در معرفی نمایندگان ایران در لیگهای آسیا حالا آقایان راه افتادهاند و مثلاً عذرخواهی میکنند. اول از همه سخنگوی فدراسیون فوتبال بود که هنوز متوجه نشدهایم چرا او باید از علاقهمندان به فوتبال، بهویژه مردم شهر یزد و هواداران «چادرملو» عذرخواهی کند، آن هم تقریباً دو ماه بعد از افتضاحی که دبیر کل فدراسیون فوتبال به بار آورد.
هنوز درگیر حلاجی این مسئله بودیم که چرا سخنگو وظیفه عذرخواهی نیابتی را برعهده گرفته که ناگهان چشممان به جمال جناب دبیرکل در یک برنامه تلویزیونی روشن شد! چرا تعجب کردیم؟ دلیلش روشن است، چون جناب ممبینی همین چند روز پیش از مقابل خبرنگارانی که توقع پاسخگویی از او را داشتند، فرار کرد تا نکند خدای ناکرده مجبور به عذرخواهی شود. خب جناب دبیرکل توضیحاتی داد و از چگونگی معرفی «گلگهر» به جای «چادرملو» حرف زد و در نهایت از مردم یزد هم عذرخواهی کرد، اما مثل اینکه این آقایان حتی در عذرخواهیهایشان هم به جای آرام کردن فضای فوتبال هیزم به آتش حاشیهها میریزند.
اظهارات ممبینی بلافاصله با واکنش باشگاه چادرملو همراه شد. طبیعی هم بود، وقتی عذرخواهی در زمان خودش انجام نشود و بدتر اینکه طلبکارانه هم باشد معلوم است که داد طرف مقابل را درمیآورد. مدیرعامل چادرملو میگوید: «روش برخورد با باشگاه چادرملو باید اصلاح شود. عذرخواهی ممبینی را نمیپذیریم و بهجای علوی (سخنگوی فدراسیون فوتبال) هم بهتر بود تاج این کار را انجام میداد. باید با مسببان امر برخورد شود و جلسه مشترکی با حضور استاندار یزد و معاون او، مدیرعامل شرکت چادرملو، نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی، مدیران وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال تدارک ببینیم. ماجرا با عذرخواهی ساده تمام نمیشود.»
گرهی که میشد با دست باز کرد را سوءمدیریت و بیتدبیری آقایان فدراسیوننشین کاری کرده که هر روز کورتر میشود. فقط به این خاطر که یک نفر در فدراسیون فوتبال هر طور که دلش میخواهد تصمیمگیری و اجرا میکند و باوجود مخالفتهای بقیه کارهایش را هم پیش میبرد. گره هر روز کورتر میشود، چون آقایان مدعی نه زمان عذرخواهی را بلدند، نه روش آن را تا اینگونه همه چیز بهم بریزد. شاید بهتر باشد که به آقایان توصیه کنیم اصلاً عذرخواهی نکنید. شما را چه به این کارها، وقتی حتی آداب عذرخواهی کردن را هم بلد نیستید.
البته حالا باید منتظر واکنش فدراسیون فوتبال باشیم، چون مدیرعامل چادرملو حرفهای دیگری را هم مطرح کرده که به هیچ عنوان به مذاق فدراسیوننشینان و بهویژه جناب دبیرکل خوش نمیآید.