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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۹
اقتصاد » اخبار کلی

رشد بی‌سابقه ۱۶۲ هزار واحدی بورس/ قطعه‌ساز جدید در راه فرابورس

2 شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز ۱۶۲ هزار واحد مثبت شد و در آستانه فتح کانال ۶.۴ میلیون واحدی قرار گرفت. ضمن اینکه بازدهی هفتگی شاخص ۶.۲ درصد شد.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس در جهشی تاریخی ۱۶۲ هزار واحد مثبت شد و در سطح ۶ میلیون و ۳۸۶ هزار واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن هم رکوردشکنی و با افزایش ۳۷ هزار واحدی برای نخستین بار قله یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد را فتح کرد. بازدهی این هفته شاخص بورس تهران از ۶.۲ درصد گذشت.

به گزارش ایرنا، فارس و فملی مجموعاً ۴۰ هزار واحد در افزایش شاخص مؤثر بودند. وبملت حدود ۳ درصد رشد ارزش سهام داشت و با ۱.۱ همت ارزش معاملات، پرتراکنش‌ترین نماد امروز بود.

ارزش معاملات امروز ۱۸۰.۵ همت و خُرد ۲۶.۵ همت بود؛ ۴.۶ همت پول حقیقی‌ها وارد سهام، حق تقدم سهام و صندوق‌های سهامی و بیش از یک همت نیز پول سرمایه‌گذاران حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

میزان خروج پول حقیقی‌ها از صندوق‌های طلا ۲۳۴ و نقره ۸ میلیارد تومان است ۱۰۰ درصد نماد‌های صندوق‌های طلا سرخپوش و یونیت‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، در دامنه منفی ۲ تا ۳ درصد معامله می‌شوند. ۷.۴ همت صف خرید واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های طلا و ۷.۴ همت صف فروش این واحدهاست.

۹۳ درصد نماد‌های امروز بازار سهام در محدوده سبز قرار داشت و حدود ۱۴ همت پشت صف خرید سهام باقی ماند. پالایشی‌ها با جذب ۶۸۰ میلیارد تومان، بانک‌ها با ۵۸۰ میلیارد تومان، فلزی‌ها با ۵۱۱ میلیارد تومان و پتروشیمی‌ها با ۴۲۷ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی‌ها را ثبت کردند در حالی که از دارویی‌ها ۱۳۵ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد.

شپنا با ۳۳۵ میلیارد تومان و فزر با ۱۵۸ میلیارد تومان در صدر لیست نماد‌های با بیشترین ورود و خروج پول سهامداران حقیقی ایستادند.

شاخص فرابورس با رشد ۹۶۹ واحدی برای نخستین بار وارد کانال ۵۰ هزار واحد شد و به ارتفاع ۵۰۶۷۹ واحد دست یافت.

یازدهمین عرضه اولیه امسال فرابورس

امروز در نشست خبری معارفه یک قطعه‌ساز که با نماد خگلپا در فرابورس عرضه اولیه خواهد شد، فرشید الوند مدیرعامل یک گروه فنرسازی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ علی‌رغم شرایط جنگی و با اینکه پیش‌بینی وقوع دو جنگ را نداشتیم، اما به دلیل سیاست‌های گروه فنرسازی، مواد اولیه را از شرکت‌های فولادی آسیب‌دیده از جنگ، تامین نمی‌کردیم لذا مشکلی در تأمین مواد اولیه تولید نداشتیم.

وی افزود: از ابتدای امسال خگلپا در شرایط پایدار آغاز شده و تامین مواد اولیه تا پایان سال پیش‌بینی شده است. مکلفیم تا ابتدا نیاز سایپا به عنوان سهامدار اصلی گروه فنرسازی را برآورده کنیم. این گروه فنرسازی به عنوان شرکتی که محصولات را به صورت او دی تولید می‌کند در بازار بی‌رقیب است. مدیران‌خودرو و بهمن هم با ما وارد مذاکره شده‌اند تا از محصولات این گروه فنرسازی خرید کنند.

الوند ادامه داد: اثرات قیمت‌گذاری مواد اولیه خصوص فولاد آلیاژی، بر اساس ماهیت قراردادهایمان، هر۶ ماه در تولیدات خگلپا برای فروش به کارخانه‌ها لحاظ می‌شود. نیاز ما در تولید، به فولاد با آلیاژ متوسط است که در ایران دو شرکت آن را تولید می‌کنند و قیمت‌های این دو شرکت مشخص است، اما اگر نرخ ارز در تامین مواد اولیه آنها اثر بگذارد، در هزینه‌های تمام شده خود را نشان می‌دهد؛ تا سال ۹۶ وابستگی ۱۰۰ درصدی فنرسازی زر به واردات مواد اولیه بود، اما از آن سال کاملا از داخل تهیه کردیم؛ از سال ۱۳۹۴ که سیاست صمت بر این بود که شرکت‌های قطعه‌ساز در خودروسازی‌ها اعتبار ایجاد کنند، پرداخت مطالبات ما به ۶۰ روز کاهش یافته است.

برچسب ها: شاخص بورس ، سهام ، پول حقیقی
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