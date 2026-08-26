جوان آنلاین: به نقل از وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا، این وزارت امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که جنبش حامی فلسطین (Palestine Action) را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص ادعا شده است: امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای (به بهانه) مقابله با تهدید فزاینده ناشی از گروه‌های تروریستی خشن چپ‌گرای افراطی، اقداماتی را انجام داد.

وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد: OFAC این نهاد‌ها را تحریم کرد: «آوتیستیکی اینونتاتی» (Autistici Inventati)، نهادی مستقر در ایتالیا که زیرساخت‌های دیجیتال تخصصی، ابزار‌ها و خدماتی را برای هسته‌های «آنتیفا» (Antifa) و سایر افراط‌گرایان خشن چپ‌گرا از جمله یک سازمان تروریستی خارجی فراهم می‌کند؛ «اقدام برای فلسطین» (Palestine Action)، سازمانی مستقر در انگلیس که در ژوئیه ۲۰۲۵ توسط لندن به عنوان گروه تروریستی ممنوع الفعالیت شناخته شد؛ و گروه فراملی «مسار بدیل» (Masar Badil) که به عنوان پوششی برای «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» فعالیت می‌کند.