رمزنگاری پساکوانتومی سپر امنیتی آینده شبکه بانکی است

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی عصر امروز چهارشنبه در نشست امضای تفاهمنامه همکاری بانک مرکزی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در حوزه رمزنگاری پساکوانتومی اظهارکرد: شاید همه ابعاد فنی فناوری کوانتوم برای مدیران اجرایی روشن نباشد، اما متخصصان این حوزه کار مهمی را برای آینده علم و فناوری و اقتصاد دانشبنیان کشور آغاز کردهاند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: شبکه بانکی با حجم بالایی از خدمات و تراکنشهای روزانه روبهرو است و حفظ امنیت این زیرساخت برای اقتصاد کشور اهمیت اساسی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: بر اساس آمار ارائهشده سالانه بیش از ۸۷ میلیارد تراکنش در شبکه شتاب و حدود ۱۱۱ میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک انجام میشود. همچنین بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش جدید به این چرخه افزوده شده است.
همتی ادامه داد: این حجم گسترده از مبادلات مالی و اطلاعاتی نیازمند زیرساختی امن و تابآور در برابر تهدیدهای نوظهور است و نمیتوان نسبت به تحولاتی که ممکن است در آینده امنیت رمزنگاریهای متداول را با خطر مواجه کند بیتفاوت بود.
وی با اشاره به توان پردازشی رایانههای کوانتومی بیان کرد: پیشرفت این فناوری میتواند امنیت برخی روشهای رمزنگاری کنونی را تهدید کند و به همین علت بانک مرکزی از همکاری با معاونت علمی ریاستجمهوری برای حرکت به سمت رمزنگاری پساکوانتومی استقبال کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارکرد: برای اجرای این مسیر باید هزینههای لازم را پذیرفت، زیرا این هزینهها سرمایهگذاری برای حفاظت از زیرساختهای اقتصادی کشور و امنیت مردم در استفاده از خدمات بانکی است.
وی گفت: اجرای این تفاهمنامه تنها یک موضوع پژوهشی نیست بلکه باید به راهکارهای عملیاتی و قابل استفاده در شبکه بانکی منجر شود و به طور حتم از ظرفیت دانشگاهها پژوهشگران نخبگان و شرکتهای دانشبنیان برای پیشبرد این هدف استفاده خواهد شد.
همتی افزود: بانک مرکزی آمادگی دارد در چارچوب مسئولیت خود از توسعه روشهای جدید امنیتی و ایجاد زیرساختهای لازم حمایت کند تا شبکه بانکی در برابر تحولات آینده غافلگیر نشود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین ابراز امیدواری کرد، با همکاری معاونت علمی ریاستجمهوری روند انتقال دانش و فناوری و استقرار راهکارهای رمزنگاری پساکوانتومی با سرعت بیشتری دنبال شود.
همتی تأکید کرد: استفاده از توان علمی و نیروی انسانی متخصص کشور به طورحتم میتواند زمینه توسعه فناوریهای نوین و افزایش تابآوری شبکه بانکی را فراهم کند و دستاوردهای آن به دیگر بخشهای اقتصادی و خدماتی نیز سرریز شود.
در ادامه این نشست تفاهمنامه پساکوانتومی مابین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و بانک مرکزی به امضای روسای دو مجموعه رسید.