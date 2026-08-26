شیوع دیفتری در نیجریه جان بیش از ۵۰ کودک را گرفته است

جوان آنلاین: او از دولت این کشور خواسته است تا تلاشهای خود را برای مهار این بیماری افزایش دهد.
به گزارش ایسنا، وی گفت بخش پزشکی دولت محلی اقدامات اضطراری را آغاز کرده است، در حالی که دفتر او نیز داروهایی را برای پشتیبانی از خدمات درمانی، توزیع کرده است.
پزشکان محلی از مقامات بهداشتی ایالت خواستهاند تا اعزام کادر درمانی و ارسال دارو و سایر کمکهای اضطراری را به جوامع آسیبدیده افزایش دهند.
برخی مقامات بهداشتی منطقه نیز هشدار دادهاند شیوع این بیماری فراتر از منطقه رانو هم گسترش یافته و مواردی نیز در شهرستانهای مجاور گزارش شده است.
به گزارش آناتولی، دیفتری یک عفونت باکتریایی بسیار مسری است که میتواند باعث بیماری شدید و مرگ به ویژه در میان کودکان واکسینه نشده، شود. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای نیجریه به والدین توصیه میکند اطمینان حاصل کنند که کودکان، سه دُز توصیهشده واکسن پنجگانه را که در برابر دیفتری محافظت میکند در سنین ۶، ۱۰ و ۱۴ هفتگی دریافت کنند.
نیجریه در سالهای اخیر با شیوع مکرر دیفتری روبهرو بوده است و کانو در میان ایالتهایی است که بیشترین آسیب را دیدهاند. سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرده که کانو اکثر موارد مشکوک را در طول شیوع گسترده سراسری در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است.
این آمار مرگ و میر، چالشهای مداوم در پوشش واکسیناسیون، نظارت بر بیماری و دسترسی به درمان به موقع را در حالی که مقامات نیجریهای برای مهار شیوع دیفتری تلاش میکنند، برجسته میکند.