ترکیه: انحلال قسد به وحدت سوریه کمک خواهد کرد

جوان آنلاین: عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه، امروز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این حزب از انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها به عنوان گامی مهم در جهت تقویت وحدت سوریه استقبال میکند.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: با انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه، روند مهمی در تقویت وحدت داخلی سوریه طی شد. آنکارا از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت میکند.
اعلام انحلال و ادغام قسد در نیروهای دولتی سوریه توسط مظلوم عبدی فرمانده این گروه، بر اساس توافقی با دمشق صورت گرفت. این اقدام در بحبوحه تلاشها برای صلح ترکیه با حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که آنکارا آن را مرتبط با قسد میداند، انجام شد.
در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ماه ۱۴۰۳)، عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ. ک. ک، از گروه خود خواست تا خلع سلاح و منحل شوند و این گروه در ماه مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت- خرداد ۱۴۰۴) اعلام کرد که این کار را انجام خواهد داد. دو ماه بعد، گروهی از شبهنظامیان به طور نمادین سلاحهای خود را در مراسمی در شمال عراق سوزاندند.
به عنوان بخشی از این روند، آنکارا بارها گفته است که قسد نیز باید منحل شود و حمایت خود را از روند ادغام آن در نیروهای دولتی ابراز کرده است.
ترکیه به عنوان یکی از حامیان شورشیان در زمان حکومت بشار اسد، چندین عملیات نظامی فرامرزی علیه قسد در شمال سوریه انجام داده بود و هنوز هزاران سرباز در آنجا مستقر دارد. ترکیه میگوید که آنها تنها زمانی خارج خواهند شد که تهدیدات امنیتی از بین بروند.
ترکیه به عنوان کشوری از اعضای ناتو، پس از سرنگونی حکومت بشار اسد، به یکی از متحدان اصلی احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، تبدیل شده است. آنکارا وعده داده است که به دمشق در بازسازی کشور، نهادهای دولتی و نیروهای مسلح آن کمک کند.