کرملین: رئیس سیا با پوتین دیداری نداشت

جوان آنلاین: دیمتیری پسکوف روز چهارشنبه در پاسخ به این پرسش خبرنگار روزنامه راسیسکایا گازیه‌تا مبنی بر اینکه آیا نتایج دیدار رئیس سیا و مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه مثبت بوده است، افزود: تنها می‌توانم تأیید کنم که بین سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور مذاکراتی صورت گرفته است.

به گزارش ایرنا، وی با تأکید بر اینکه رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا دیداری با رئیس‌جمهور روسیه نداشته است، اظهار داشت: پوتین بلافاصله از «همه چیز» مطلع می‌شود.

خبرنگار روزنامه کومسومولسکایا پراودا در ادامه پرسید: آیا سفر چنین مقام بلندپایه‌ای از دولت آمریکا می‌تواند تأثیر مثبتی بر روابط مسکو و واشنگتن که در حال حاضر در دوران دشواری قرار دارد، داشته باشد؟

سخنگوی کرملین در پاسخ گفت: تماس‌ها بین سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور، پدیده و فرآیندی سازنده است؛ این تماس‌ها اغلب حتی در سخت‌ترین لحظات در روابط دوجانبه ادامه می‌یابد.

وی افزود: هنوز خیلی زود است که بگوییم این موضوع چه تأثیری بر روند کلی خروج روابط دوجانبه ما از بحران عمیقی که در حال حاضر در آن قرار دارد، خواهد داشت.

خبرنگار بی‌بی‌سی نیز در این گفت‌وشنود رسانه‌ای به گمانه‌زنی‌ها درباره موضوع مذاکرات رئیس سیا در مسکو اشاره کرد و پرسید: آیا این مذاکرات درباره ایران یا اوکراین بوده است؟ آیا هشداری به روسیه داده شده است؟ همچنانکه در این زمینه مطالبی منتشر شده است.

پسکوف در پاسخ گفت: مطلبی برای اضافه‌کردن به مطالبی که بیان کردم، ندارم.

جنیفر جیکوبز خبرنگار ارشد کاخ سفید شبکه سی‌بی‌اس دیروز سه‌شنبه به نقل از منابعی گزارش داد که رتکلیف رئیس سیا با هواپیمای C-۱۷ برای شرکت در جلساتی در مسکو، به روسیه سفر کرده است.

خبرنگار آکسیوس نیز ادعا کرد که یک مقام آمریکایی این مساله را در گفت‌و‌گو با وی تایید کرده است.

صبح دیروز (سه‌شنبه) گزارش‌هایی در مورد فرود یک هواپیمای ترابری نظامی در مسکو منتشر شد. این هواپیمای ترابری نظامی که از پایگاه نیروی هوایی اندروز در نزدیکی واشنگتن برخاسته بود و از منطقه ریگا عبور می‌کرد، حدود ساعت ۱۰ صبح به وقت مسکو (۱۰:۳۰ به وقت تهران) در این شهر فرود آمد.

سخنگوی کرملین سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی در این باره گفته بود که دراین باره اطلاعاتی در اختیار ندارد.

اوکراین در حال شکست است

خبرنگار شبکه تلویزیونی نظامی «زوزدا» روسیه نیز از سخنگوی کرملین پرسید: این دومین بار است که وزیر دفاع سابق اوکراین پس از استعفا، سیاستمداران اوکراینی را علناً به فساد متهم کرده و عملاً اعتراف کرده است که کی‌یف در حال شکست در این درگیری است. کرملین چگونه این اظهارات را ارزیابی می‌کند؟

پسکوف در پاسخ گفت: این واقعیت که اوکراین در حال شکست در این درگیری است، واضح است؛ پویایی در خطوط مقدم نبرد به وضوح این را نشان می‌دهد.

وی افزود: این واقعیت که شرکت‌کنندگان سابق در روند فساد، پس از ترک قدرت، شروع به محکوم کردن شرکای سابق خود در فساد کرده‌اند نیز رویکردی واضح و آشکار است.

سخنگوی کرملین ادامه داد: اختلافات شبه سیاسی در درون حکومت اوکراین در حال شدت گرفتن است و این حکومت از درون در حال فروپاشی است و ثبات خود را از دست خواهد داد.

وی اظهار داشت: این واقعیت که اروپایی‌ها نمی‌خواهند متوجه این موضوع شوند، یک اشتباه بزرگ است.

در حالی که حدود چهار سال و نیم از جنگ اوکراین سپری شده است، روسیه حملات هوایی خود علیه اوکراین را تشدید کرده است. اوکراین نیز حملات خود به روسیه را افزایش داده و تاسیسات نفتی و زیرساخت‌های لجستیکی را هدف قرار داده است تا توانایی مسکو برای جنگیدن را تضعیف کند.

فرایند‌های پیچیده‌ای در ارمنستان در حال انجام است

سخنگوی کرملین در ادامه از اظهارنظر درباره تحولات ارمنستان و بازداشت رئیس‌جمهور سابق این کشور خودداری کرد و در عین حال گفت: فرآیند‌های بسیار پیچیده‌ای در ایروان در حال انجام است.

پسکوف ابراز امیدواری کرد که هر اتفاقی در ارمنستان مطابق با قانون انجام شود و حقوق بازیگران سیاسی در این کشور رعایت شود.

پرونده قضایی رابرت کوچاریان، رئیس‌جمهوری اسبق ارمنستان، پس از بازداشت وی و پسرش وارد مرحله تازه‌ای شده و انتشار جزئیات تحقیقات از سوی نهاد‌های قضایی این کشور، ابعاد گسترده‌تری از پرونده را آشکار کرده است؛ پرونده‌ای که اکنون علاوه بر کوچاریان و اعضای خانواده‌اش، چند مقام و چهره سیاسی سابق ارمنستان را نیز دربر گرفته است.