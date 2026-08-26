جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت اطلاعات پاکستان طی بیانیهای در رسانه اجتماعی «ایکس»، ادعای دولت موقت افغانستان مبنی بر اینکه «نیروهای پاکستانی از گروههای مخالف مسلح در ولایت بدخشان حمایت یا با آنها همراهی میکنند» را رد کرد.
به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است: هیچ مدرک معتبری برای تأیید این ادعای بی اساس ارائه نشده است. خشونت در بدخشان ناشی از مداخله خارجی نبوده، بلکه منعکس کننده مشکلات امنیتی و حکومتی داخلی در افغانستان است، نه دخالت پاکستان.
این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که گزارشهای مستقل، درگیری در منطقه را به عنوان «یک مبارزه مسلحانه فراگیر علیه دولت افغانستان» مستند میکنند و هیچ مدرکی دال بر دخالت پاکستان پیدا نکردهاند.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است: دولت پاکستان پیوسته از افغانستانی آرام و باثبات حمایت میکند و قصد ایجاد بی ثباتی در کشور همسایه خود را ندارد.
این در حالیست که ذبیح الله مجاهد، دولت موقت افغانستان، در مصاحبهای با خبرگزاری آماج نیوز ادعا کرده بود که «مقامات پاکستانی به طور فعالانهای در خشونتهای بدخشان دست داشتهاند.»