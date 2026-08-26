خبری از اولتیماتوم به تارتار نبود/همه چیز در اختیار کادرفنی

جوان آنلاین: پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در جلسهای با مهدی تارتار، سرمربی این تیم، ضمن ابراز ناراحتی از شکست سرخپوشان مقابل تراکتور تأکید کرد این نتیجه نباید برای پرسپولیس رقم میخورد.
به گزارش مهر، حدادی در این نشست با اشاره به اهمیت حفظ شرایط تیم پس از این شکست، به تارتار اعلام کرد مهمترین موضوع از نظر باشگاه، بازگشت سریع تیم به شرایط مطلوب و آمادهسازی برای دیدار روز شنبه مقابل ملوان است. مدیرعامل پرسپولیس تأکید داشت فاصله کوتاه تا بازی بعدی اجازه نمیدهد مسائل ایجادشده در دیدار با تراکتور روی شرایط روحی و فنی تیم اثر منفی بگذارد و باید در همین مدت نقاط ضعف شناسایی و برطرف شود.
در روزهای اخیر اخباری درباره اولتیماتوم پیمان حدادی به مهدی تارتار منتشر شده بود، اما پیگیری خبرنگار مهر نشان میدهد چنین موضوعی صحت ندارد و مدیرعامل پرسپولیس در جلسه با سرمربی تیم، ضمن اعلام حمایت از او، بر ادامه همکاری و تمرکز کادر فنی بر رفع مشکلات تأکید کرده است.
حدادی همچنین اختیار کامل به تارتار داده تا در صورت نیاز کادر فنی خود را تقویت کند. بر همین اساس، سرمربی پرسپولیس میتواند در صورت تشخیص خود نسبت به اضافه کردن دستیاران یا تقویت بخشهای مختلف کادر فنی اقدام کند و این موضوع به تصمیم و نظر شخص تارتار واگذار شده است.
پرسپولیس در شرایطی خود را برای دیدار با ملوان آماده میکند که پس از شکست یک بر صفر برابر تراکتور، کادر فنی تلاش دارد در مدت زمان باقیمانده تا بازی بعدی، ضمن بررسی دقیق عملکرد تیم، مشکلات فنی و تاکتیکی را برطرف کند.