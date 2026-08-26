رونمایی از خرید ۱۰۰ میلیون یورویی/ بوعدی: منچسترسیتی بهترین تیم جهان است

جوان آنلاین: منچستر سیتی، امروز (چهارشنبه) به‌طور رسمی اعلام کرد که با آیوب بوعدی، هافبک جوان و بااستعداد مراکشی، قرارداد بلندمدتی امضا کرده است. بوعدی که ۱۸ سال سن دارد، از تیم لیل فرانسه به این تیم پیوسته است.

به گزارش ایسنا، باشگاه منچستر سیتی در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس، تصاویری از مراسم امضای قرارداد را منتشر کرد و از پیوستن این استعدادی جوان مراکشی استقبال کرد.

منچسترسیتی ارزش این قرارداد را افشا نکرده است، اما گزارش‌های رسانه‌ای انگلیسی ارزش آن را حدود ۱۰۰ میلیون یورو (۱۱۶.۸ میلیون دلار) برآورد کرده‌اند.

بوعدی که ۱۸ سال سن دارد، با ۹۶ بازی برای تیم لیل و ۸ بازی ملی برای تیم ملی مراکش، به عنوان یکی از درخشان‌ترین استعداد‌ها در فوتبال جهان به منچسترسیتی می‌پیوندد. او برای اولین بار در سن ۱۶ سالگی، تنها سه روز پس از جشن تولدش، در مسابقات لیگ کنفرانس اروپا برای تیم اصلی لیل به میدان رفت و به تدریج جایگاه خود را در ترکیب اصلی تیم تثبیت کرد.

این ستاره مراکشی پیش از این در سطح تیم‌های ملی جوانان و زیر ۲۱ سال فرانسه بازی کرده بود، اما در نهایت تصمیم گرفت برای کشور پدری خود، مراکش به میدان برود. او با تیم ملی مراکش در جام جهانی اخیر حضور داشت و عملکرد درخشان او به رسیدن این تیم به مرحله یک‌چهارم نهایی کمک کرد.

بوعدی پس از پیوستن به منچسترسیتی گفت: این روزی بسیار ویژه برای من و خانواده‌ام است. منچسترسیتی برای من بهترین تیم جهان است. آرزو داشتم که اینجا باشم و بتوانم خودم را بازیکن سیتی بنامم. سال‌هاست که سیتی را تماشا می‌کنم و سبک بازی این تیم را دوست دارم. این تیم همیشه سعی می‌کند فوتبال باکیفیتی ارائه دهد و ثابت کرده است که می‌داند چگونه به قهرمانی برسد. احساس می‌کنم این کلب برای پیروزی ساخته شده است.

بوعدی ادامه داد: هنوز راه زیادی برای پیشرفت دارم، چون تنها ۱۸ سال سن دارم. از پیشرفتی که تا به حال کسب کرده‌ام خوشحال هستم، اما می‌دانم که می‌توانم خیلی بیشتر رشد کنم و اینجا بهترین مکان برای رسیدن به آن است.

او در پایان گفت: باشگاه سیتی همیشه انتظار قهرمانی دارد و من تمام تلاشم را خواهم کرد تا برای کسب هر عنوانی رقابت کنم.

هوگو ویانا، مدیر ورزشی منچسترسیتی هم از پتانسیل بالای بوعدی تمجید کرد و گفت: پتانسیل آیوب بسیار بالاست. او همه ویژگی‌های لازم را برای یک هافبک در بالاترین سطح دارد. در سن ۱۸ سالگی، او از هوش فوتبال استثنایی برخوردار است و این ویژگی تحت رهبری مربی انزو مارسکا بیشتر رشد خواهد کرد. ما او را از نزدیک دنبال کرده‌ایم و با گذشت زمان، بیشتر متقاعد شدیم که او استعدادی بزرگ است که می‌تواند در سیتی بدرخشد.