رئیسجمهور با اشاره به ذخایر و سرمایههای عظیم منطقه، هشدار داد که دشمنان با چشم طمع به این ثروتها، با ایجاد اختلاف، جنگ و درگیری به دنبال تصاحب آنها هستند و تنها راه مقابله، حفظ هوشیاری و اتحاد کشورهای اسلامی است.
دکتر مسعود پزشکیان در دیدار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی جمهوری عراق و هیئت همراه، با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام میان کشورهای همسایه و مسلمان تصریح کرد: ضرورت دارد ملتهای اسلامی تعاملات فرهنگی، تجاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش دهند، چراکه این همگرایی، عامل برقراری امنیت، صلح و ثبات در منطقه در برابر دشمنان مشترک از جمله امریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود. دکتر پزشکیان با اشاره به ذخایر و سرمایههای عظیم منطقه، هشدار داد که دشمنان با چشم طمع به این ثروتها با ایجاد اختلاف، جنگ و درگیری به دنبال تصاحب آنها هستند و تنها راه مقابله، حفظ هوشیاری و اتحاد کشورهای اسلامی است. رئیسجمهور در ادامه سخنانش، تلاش برای برقراری عدالت در کشورهای اسلامی را عاملی برای کاهش مشکلات و اختلافات و افزایش روحیه همکاریهای چندجانبه دانست و خاطرنشان کرد: همه باید بکوشند تا سوءتفاهمها برطرف شده و بستر گسترش امنیت منطقهای فراهم آید. پزشکیان با تأکید بر ضرورت تشکیل ائتلافی از کشورهای مسلمان در قالب امت واحده برای تقویت ثبات و امنیت در منطقه افزود: تمامی مسلمانان ساکن در غرب آسیا، براساس آیات قرآن، امت واحده هستند و الگوی رفتاری آنان باید بر مبنای تقوای الهی سنجیده شود. امیدوارم با تحقق وحدت میان کشورهای اسلامی، زمینه برای خروج امریکا از منطقه فراهم شده و حاکمان کشورهای منطقه، الگویی بومی و پایدار از برقراری ثبات را مستقر نمایند. در بخش دیگری از این دیدار آقای فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، با قدردانی از همراهیهای شایسته و حمایتهای پیوسته جمهوری اسلامی ایران از ملت و دولت عراق در ادوار مختلف تاریخ سیاسی این کشور گفت: همراهی و همدلی بیبدیل ایران در مبارزه با تروریسم و گروهک داعش، با نقشآفرینی شهید حاج قاسم سلیمانی و نیروهای مستشاری، نمونهای بارز از این حمایتهای راهبردی است. رئیس شورای عالی قضایی عراق همچنین ضمن پاسداشت اقدامات جمهوری اسلامی در مهار تروریسم در منطقه اظهار داشت: چنانچه طرحهای مشترک فیمابین در حوزههای امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گامهای اجرایی تبدیل شوند، دستاوردهای بزرگی در مسیر پیشرفت و موفقیت منطقهای رقم خواهد خورد. آقای زیدان گسترش روابط سیاسی و امنیتی را عاملی برای تقویت ثبات و تعاملات منطقهای و مهار رژیم صهیونیستی دانست و بر نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تأکید کرد. فائق زیدان با اشاره به ذخایر فراوان منطقه تصریح کرد: توسعه روابط بینالمللی و چندجانبه، تمام کشورهای منطقه را از منافع آن بهرهمند خواهد ساخت؛ عراق خواستار همکاریهای اقتصادی ویژه با محوریت جمهوری اسلامی ایران است و آمادگی خود را برای تعمیق این همکاریها اعلام میدارد.