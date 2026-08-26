اعلام آمادگی شهرداری تهران برای بازسازی سالن ۱۲ هزار نفری آزادی

شهردار تهران گفت: این آمادگی را داریم که سالن ۱۲ هزار نفری آزادی را تحویل بگیریم و بسازیم.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی شهردار تهران امروز برای انجام مراسم کلنگ‌زنی ساختمان جدید فدراسیون وزنه‌برداری در ورزشگاه آزادی حضور یافت و صحبت‌های زیر را مطرح کرد.

* ساختمان جدید فدراسیون وزنه برداری ۲ سال دیگر آماده خواهد شد و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت آن اختصاص داده شده است.

* این آمادگی را داریم که سالن ۱۲ هزار نفری آزادی که در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی تخریب شد را تحویل بگیریم، بسازیم و تحویل جامعه ورزش بدهیم.

* کار‌های بازسازی ورزشگاه آزادی را وزارت ورزش انجام می‌دهد.

* قصد داریم ۳ ورزشگاه در تهران احداث کنیم و کار‌های تملک زمین‌های آنها هم انجام شده است.