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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۷
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت طلا و سکه امروز ۴ شهریور ۱۴۰۵؛ طلای ۱۸ عیار چند شد؟

2 بازار طلا و سکه امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ در حالی به کار خود ادامه داد که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۱ میلیون و ۷۶۹ هزار تومان و سکه طرح جدید به ۲۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

جوان آنلاین: بازار طلا و سکه در آخرین به‌روز‌رسانی روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵، شاهد ثبت قیمت‌های جدید در معاملات انواع طلا و سکه بود. بر اساس داده‌های اعلام‌شده، قیمت هر انس طلا در بازار‌های جهانی به ۴ هزار و ۶۲۴ دلار رسیده و در بازار داخلی نیز مظنه تهران، طلای ۱۸ عیار و طلای ۲۴ عیار در سطوح مشخصی معامله شدند.

به گزارش مهر، بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، مظنه تهران به ۹۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۱ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شده است. طلای ۲۴ عیار نیز در این مقطع قیمتی معادل ۲۹ میلیون و ۲۲ هزار تومان داشته است. این ارقام نشان می‌دهد بازار طلا همچنان در سطوح قیمتی بالایی قرار دارد و تغییرات قیمت طلای جهانی می‌تواند یکی از عوامل اثرگذار بر روند بازار داخلی باشد.

در بازار سکه نیز سکه طرح جدید با قیمت ۲۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در صدر معاملات قرار گرفت. سکه طرح قدیم نیز ۲۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. اختلاف قیمت میان دو نوع سکه نشان می‌دهد هرچند فاصله قیمتی آنها در مقایسه با سطح کلی بازار محدود است، اما همچنان هر یک از انواع سکه متناسب با شرایط عرضه و تقاضا با نرخ متفاوتی معامله می‌شوند.

در ادامه معاملات، نیم‌سکه ۱۰۹ میلیون تومان قیمت داشت و ربع‌سکه نیز با نرخ ۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت سکه گرمی به ۲۹ میلیون تومان رسید. به این ترتیب، در بازار سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه همچنان بخش قابل‌توجهی از معاملات مربوط به قطعات کوچک‌تر را به خود اختصاص داده‌اند؛ محصولاتی که معمولاً به دلیل ارزش پایین‌تر نسبت به سکه تمام، مورد توجه طیف گسترده‌تری از خریداران قرار می‌گیرند.

در مجموع، آخرین داده‌های بازار نشان می‌دهد قیمت طلا و سکه همچنان در محدوده‌های قابل‌توجهی قرار دارد. هرگونه تغییر در قیمت انس جهانی طلا، نرخ ارز، انتظارات تورمی و میزان عرضه و تقاضا می‌تواند در ادامه معاملات بر قیمت‌ها اثرگذار باشد.

برچسب ها: بازار طلا ، قیمت سکه ، قیمت طلا
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