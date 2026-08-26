جانشین پلیس راه فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های شمالی و مسدود بودن محور طالقان ـ هشتگرد خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی اظهار کرد: در مسیر جنوب به شمال محور کرج ـ چالوس، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین محدوده تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

محبی ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال محور هراز نیز در محدوده‌های مشاء، لاسم، آب‌اسک، شاهاندشت و سه‌راهی چلاو، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا درباره محور فیروزکوه گفت: در مسیر شمال به جنوب این محور، محدوده شهر دماوند با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

وی همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین ـ رشت، محدوده دولت‌آباد خبر داد و افزود: در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز در محدوده تقاطع اتوبان شهید بابایی و جاجرود، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

محبی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ پردیس، حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۱ و همچنین محدوده تونل شماره ۴، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه‌های منتهی به تهران گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، در محدوده شهرک جهان‌نما تا استاندارد، پل حسین‌آباد تا پل حصارک و همچنین محدوده‌های پل کردان و نظرآباد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز در محدوده مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ ساوه نیز محدوده نسیم‌شهر با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

محور طالقان ـ هشتگرد مسدود است

محبی درباره وضعیت محور‌های مسدود نیز اظهار کرد: محور طالقان ـ هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند ـ آردهه، به‌عنوان محور غیرشریانی مسدود است.

وی همچنین گفت: در مسیر شمال به جنوب محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال نیز محدودیت تردد اعمال شده است.