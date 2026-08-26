سردار محبی: هیچ شناور نظامی دشمن در خلیج فارس نیست

سخنگوی سپاه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار ماست و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیج‌ فارس حضور ندارد.

جوان آنلاین: سردار حسین محبی سخنگوی سپاه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار ماست و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیج‌فارس حضور ندارد.

وی افزود: تمام شناورهای جنگی دشمن دست‌کم ۴۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند و از نظر نظامی و سرزمینی، هیچ شناوری بدون اجازه و مدیریت ایران قادر به عبور از این آبراه نیست.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آبراهی که در نزدیکی عمان قرار دارد نیز به‌طور کامل تحت کنترل ماست.

مذاکره ایران و عمان درباره تنگه هرمز

محبی با اشاره به ابعاد سیاسی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز متعلق به ایران و کشور عمان است که مقابل ما قرار دارد. ما حدود یک ماه پیش با عمان وارد مذاکره شده‌ایم و به نتایجی رسیده‌ایم که مورد قبول دو طرف قرار گرفته است.

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: در این مذاکرات درباره میزان سهم هر یک از دو کشور از آب‌های تنگه و سهم ایران و عمان از درآمدهای آن توافق‌هایی صورت گرفته است.

محبی با اشاره به آنچه کارشکنی آمریکا در این روند خواند، افزود: آمریکا در این مسیر کارشکنی می‌کند و همین مسئله موجب شده است روند کار به تأخیر بیفتد.

وی تصریح کرد: اگر آمریکا کارشکنی را کنار بگذارد و به تفاهم‌نامه بازگردد، می‌توانیم در چارچوب تفاهم انجام‌شده، تنگه هرمز را باز کنیم، بنابراین شرایط ما باید از سوی آمریکا پذیرفته شود.

سخنگوی سپاه پاسداران تأکید کرد: اگر آمریکا شرایط ما را نپذیرد، تنگه هرمز به‌هیچ عنوان باز نخواهد شد.