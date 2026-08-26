کد خبر: 1376261
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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۹
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بی‌اعتنایی کیم جونگ اون به چراغ سبز ترامپ برای مذاکره

کیم جونگ رئیس کره شمالی با بی‌اعتنایی به چراغ سبز ترامپ برای مذاکره، بر تحقق اهداف اقتصادی کشورش تأکید کرد.

جوان آنلاین: کیم جونگ اون، رئیس کره شمالی، در چهارمین نشست دفتر سیاسی حزب کارگران این کشور، بدون اشاره به پیام‌ها و ابراز تمایل اخیر دونالد ترامپ برای ازسرگیری مذاکرات، بر اجرای برنامه‌های داخلی و تحقق اهداف اقتصادی کشورش تأکید کرد.

رسانه دولتی کره شمالی، گزارش داد که کیم در این نشست هیچ موضعی درباره پیشنهاد اخیر ترامپ برای گفت‌وگو اتخاذ نکرده است. رسانه‌های رسمی پیونگ‌یانگ نیز همچنان در قبال پیام‌های واشنگتن سکوت کرده‌اند.

این نشست در حالی برگزار شد که ترامپ اخیراً با انتشار تصاویری از دیدارهای قبلی خود با کیم جونگ اون و اشاره به کاهش رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی، بار دیگر تمایل خود را برای برقراری ارتباط با پیونگ‌یانگ و ازسرگیری تعامل با رهبر کره شمالی نشان داده بود.

چند روز قبل دونالد ترامپ گفت: این واقعیت که من با کیم جونگ اون خوب کنار می‌آیم، موضوع خوبی است. من با رئیس کره شمالی امسال دیدار خواهم کرد.

اما کیم یو جونگ، خواهر رئیس کره شمالی گفت: از تماس اخیر بین سران آمریکا و کره شمالی اطلاعی ندارم.

در عین حال، روزنامه وال استریت ژورنال، خبر داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در روزهای اخیر تلاش‌های تازه‌ای را برای برقراری تماس و حتی برگزاری ملاقات حضوری با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، آغاز کرده است.

وزیر دفاع سابق ژاپن در یک برنامه خبری تلویزیونی در این باره گفت: تلاش ترامپ برای دیدار با کیم که تاکنون با پاسخ ناامیدکننده پیونگ یانگ روبرو شده، ممکن است کره شمالی را جسورتر کند. چنین رویکردی برای توکیو بسیاردردسرساز است.

گفتنی است ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود سه بار با کیم جونگ اون دیدار کرده بود که آخرین آن‌ها در سال ۲۰۱۹ در منطقه مرزی دو کره برگزار شد. اکنون پس از گذشت چندین سال، وی بار دیگر دیپلماسی شخصی و مستقیم با پیونگ‌یانگ را در دستور کار قرار داده است.

رویترز در گزارشی نوشت پیشنهاد صلح دونالد ترامپ به کیم جونگ اون رئیس کره شمالی به قیمت از دست دادن یک متحد دیرینه‌اش در آسیا، در لحظه‌ای حساس برای روابط امنیتی آمریکا در این قاره مطرح شده است، در حالی که شرکای آمریکا در آسیا از ژاپن گرفته تا هند، میزان اتکا به واشنگتن را ارزیابی می‌کنند.

مقامات دولتی و کارشناسان امنیتی اظهار کردند تصمیم ترامپ به لغو رزمایش نظامی با کره جنوبی در هفته گذشته، که ترامپ آن را اقدامی خصمانه علیه پیونگ یانگ نامیده بود، این نگرانی را تقویت کرد که غیرقابل پیش بینی بودن ترامپ ممکن است متحدانی را که سال‌ها صلح را در منطقه حفظ کرده‌اند، تحت فشار قرار دهد.

برچسب ها: کیم جونگ اون ، کره شمالی ، ترامپ
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