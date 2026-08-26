هیچ نگرانی در زمینه بنزین وجود ندارد/ اصلاحات ساختاری آرام خواهد بود

سخنگوی دولت تاکید کرد: از نظر تولید و ذخایر بنزین مشکلی در کشور وجود ندارد و مردم باید بدانند اصلاحات ساختاری حتماً بسیار آرام و با اطلاع مردم انجام خواهد شد.

جوان آنلاین: سخنگوی دولت، در گفت‌وگویی در واکنش به شایعات مطرح‌شده درباره تغییرات احتمالی در سهمیه و نرخ بنزین، با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تغییری در سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تا پایان شهریورماه اعمال نخواهد شد، اظهار کرد: از نظر ذخایر هیچ مشکلی وجود ندارد و مردم نباید نسبت به تأمین بنزین نگرانی داشته باشند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: تأکید می‌کنم هیچ‌گونه تغییری در بنزین ۱۵۰۰ تومانی، یعنی سهمیه ۶۰ لیتر و بنزین ۳۰۰۰ تومانی، یعنی سهمیه ۵۰ لیتر تا پایان شهریور نخواهیم داشت. از نظر ذخایر نیز مشکلی نداریم و مردم باید بدانند اصلاحات ساختاری حتماً بسیار آرام و با اطلاع آنان انجام خواهد شد.

سخنگوی دولت درباره احتمال تغییر نرخ بنزین تصریح کرد: درباره نرخ بنزین در جایگاه‌ها صحبت‌هایی مطرح شده، اما هنوز جمع‌بندی کامل در این زمینه انجام نشده است. فعلاً تصمیم گرفته شده همان دو سهمیه‌ای بنزین ۱۵۰۰ تومانی به میزان ۶۰ لیتر و بنزین ۳۰۰۰ تومانی به میزان ۵۰ لیتر، تا پایان شهریور سر جای خود باقی بماند. سهمیه ۳۰۰۰ تومانی پیش از این ۷۰ لیتر بود که به ۵۰ لیتر تعدیل شد.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره مراجعه پرتعداد برخی مردم به جایگاه‌های عرضه سوخت در پی انتشار شایعات مربوط به تغییر قیمت بنزین گفت: تأکید می‌کنم هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. هم تولید داخلی ما کاملاً به‌اندازه است و هم از نظر ذخایر استراتژیک مشکلی نداریم؛ بنابراین مردم عزیزمان نگران نباشند. هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین بنزین وجود ندارد.