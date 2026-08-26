افزایش ذخایر سدهای کشور

جوان آنلاین: عیسی بزرگ زاده گفت: برای استان قم، سال‌ها پیش طرح بزرگی با عنوان انتقال آب از سرشاخه‌ها اجرا شد. از نظر میزان بارش، قم بیشترین کاهش نسبت به شرایط نرمال را تجربه کرده است؛ اما به دلیل وجود زیرساخت‌های انتقال آب و اتصال هیدرولیکی مصنوعی برای تأمین آب شرب، این استان در حال حاضر با تنش جدی آب شرب مواجه نیست و از منابع سرشاخه‌ها تغذیه می‌شود.

به گزارش تسنیم، وی افزود: با این حال، وضعیت تهران متفاوت است. با توجه به پیوند منابع آبی تهران و کرج، شرایط کم‌بارشی و کاهش ذخایر در این دو منطقه باید با حساسیت ویژه‌ای پیگیری شود. تهران، استان البرز و بخش‌هایی از قزوین که از منابعی مانند سد طالقان استفاده می‌کنند، در زمره مناطق دارای اولویت در مدیریت تنش آب شرب قرار دارند.

به گفته وی در خراسان رضوی نیز شهر مشهد شرایط خاصی دارد. اگرچه میزان بارش در این منطقه حدود ۱۰ درصد بالاتر از نرمال بوده، اما یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب مشهد، سد دوستی است که از کشور همسایه تغذیه می‌شود و ورودی مورد انتظار آب به این سد محقق نشده است. بنابراین، مشهد و استان خراسان رضوی همچنان با چالش تأمین آب شرب روبه‌رو هستند.

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: به‌طور مشخص، تهران و ۲۲ منطقه آن، استان البرز، بخش‌هایی از قزوین، شهر مشهد و خراسان رضوی، همچنین اراک و ساوه در استان مرکزی، در صدر مناطق دارای تنش آب شرب قرار دارند. البته اگر موضوع آب کشاورزی نیز بررسی شود، شمار استان‌ها و مناطق درگیر با محدودیت آبی افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در مقیاس ملی، وضعیت مخازن سدهای کشور نسبت به سال گذشته بهتر شده است. اکنون درصد پرشدگی مجموع سدهای کشور به ۵۳ درصد رسیده و حجم آب موجود در مخازن حدود ۲۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب است؛ در حالی که این رقم در سوم شهریور سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب بود. به این ترتیب، حجم ذخایر سدهای کشور در مجموع حدود ۷ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.

به گفته وی با وجود این بهبود در سطح ملی، وضعیت سدهای تهران همچنان نگران‌کننده است؛ چراکه درصد پرشدگی سدهای این استان تنها ۲۶ درصد گزارش شده است.