ابر رشد بورس در آخرین روز هفته؛ شاخص روی قله ۶.۳ میلیون واحد

جوان آنلاین: همزمان رشد ۳۷ هزار واحدی شاخص هموزن و ثبت ارزش معاملات ۳۱ همتی نشان داد که موج تقاضا تنها به چند نماد شاخصساز محدود نمانده و بخش قابل توجهی از بازار را دربر گرفته است.
به گزارش ایسنا، شاخص کل با افزایش ۱۶۲ هزار و ۶۹۷ واحدی معادل حدود ۲.۶ درصد، در ارتفاع شش میلیون و ۳۸۶ هزار واحد قرار گرفت و رکورد جدیدی را به ثبت رساند.
این جهش در شرایطی رقم خورد که بازار در هفتههای اخیر چندین بار سقفهای تاریخی خود را جابهجا کرده و در مقاطعی با افزایش عرضه و شناسایی سود نیز مواجه شده بود.
در واقع، رشد امروز (چهارشنبه) نشان داد که در مقطع فعلی قدرت تقاضا همچنان بر فشار فروش غلبه دارد؛ موضوعی که در رشد همزمان شاخص کل و شاخص هموزن نیز قابل مشاهده است.
نگاهی به نمادهای اثرگذار بر شاخص نشان میدهد بخش مهمی از این رشد از سوی بزرگان بازار رقم خورده است. فملی، فارس، شپنا، شبندر، فولاد، وبملت و شستا در معاملات روز چهارشنبه در صدر نمادهای اثرگذار بر شاخص قرار گرفتند.
در همین حال، شاخص کل هموزن نیز ۳۷ هزار و ۶۳۷ واحد افزایش یافت و به رقم یک میلیون و ۸۰۲ هزار واحد رسید.
رشد بیش از دو درصدی شاخص هموزن در کنار جهش شاخص کل، یکی از نکات مهم معاملات روز چهارشنبه است.
شاخص هموزن وزن یکسانی برای نمادها در نظر میگیرد و به همین دلیل، رشد آن میتواند نشانهای از مشارکت گستردهتر نمادهای کوچک و متوسط در روند صعودی بازار باشد.
فرابورس هم سبز ماند
روند صعودی به فرابورس نیز سرایت کرد. شاخص کل فرابورس با رشد ۹۶۹ واحدی به سطح ۵۰ هزار و ۶۷۹ واحد رسید و تعداد معاملات این بازار نیز ۶۳۸ هزار و ۲۵۵ فقره ثبت شد.
نمادهای کگهر، آریان، آریا، ومپنا، سامان، فزر و شرانل بیشترین اثر را بر شاخص فرابورس داشتند.
در مجموع، همجهتی بورس و فرابورس امروز نشان میدهد موج تقاضا محدود به بازار اصلی نبوده و در بخش قابل توجهی از بازار سرمایه جریان داشته است.
آیا بورس وارد فاز جدیدی شده است؟
جهش ۱۶۲ هزار واحدی شاخص را میتوان از دو منظر بررسی کرد.
از یک سو، ثبت رکورد جدید و عبور شاخص از مرزهای قبلی، سیگنال مثبتی برای معاملهگران محسوب میشود و میتواند انتظارات صعودی را تقویت کند. از سوی دیگر، رشدهای سریع معمولا احتمال شناسایی سود و افزایش عرضه در معاملات بعدی را نیز بیشتر میکند.