ژنرال صهیونیست: اسرائیل در لبه پرتگاهی عمیق قرار دارد

ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید از وضعیت داخلی این رژیم هشدار داد که تعصب سیاسی، نفرت و اولویت دادن منافع گروهی بر منافع عمومی، جامعه صهیونیستی را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد.

جوان آنلاین: اسحاق بریک، ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در یادداشتی در روزنامه «معاریو» نسبت به وضعیت کنونی جامعه صهیونیستی هشدار داد و آن را در آستانه «پرتگاهی عمیق» توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، بریک با انتقاد از آنچه «نابینایی کامل نسبت به واقعیت» خوانده، نوشت که جامعه صهیونیستی تحت تأثیر سرمستی قدرت، تعصب و کینه‌های سیاسی غیرقابل چشم‌پوشی قرار گرفته است.

وی افزود: ما در وضعیت انکار و سرکوب زندگی می‌کنیم و به سمت نابودی آنچه معبد سوم نامیده می‌شود، پیش می‌رویم.

این ژنرال صهیونیست همچنین از حاکم شدن فضایی انتقاد کرد که در آن هرگونه انتقاد اساسی، بلافاصله با برچسب‌های توخالی و تخریب سازمان‌یافته منتقدان مواجه می‌شود.

بریک تأکید کرد که در شرایط کنونی، منافع گروهی و باندی بر منافع رژیم صهیونیستی غلبه کرده است و گروه‌های مختلف حتی آمادگی دارند به شکلی خطرناک یکدیگر را نابود کنند؛ روندی که به گفته او، رژیم اشغالگر را بیش از پیش به سمت فروپاشی سوق می‌دهد.

وی در ادامه هشدار داد که اگر این «رویکرد انتحاری» ادامه یابد و جامعه همچنان بر «خودخواهی باندی» در شدیدترین شکل آن اصرار ورزد، تاریخ قضاوت سختی درباره آن خواهد داشت.

بریک افزود که صهیونیست‌ها سرزمینی بزرگ در اختیار داشتند، اما آن را با دستان خود و در نتیجه «نفرت بیهوده و جنگ‌های تجاوزکارانه بیهوده» نابود کردند.