جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از گفتگو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که توافق دیپلماتیک با ایران امکانپذیر نیست.
به گزارش مهر، نتانیاهو در مراسمی که اواخر سهشنبه در یک شهرک اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی برگزار شد، گفت: به شما میگویم توافقی حاصل نمیشود.
او با اشاره به گفتگوی اخیرش با ترامپ که در مورد امکان دیپلماسی با تهران گفتگو کردهاند، با ادبیاتی غیردیپلماتیک و زشت مدعی شد: «با این حال، شک دارم که بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشیها، به توافقی دست یافت.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو همچنین از کمپین فشار اقتصادی جدید ترامپ علیه ایران استقبال کرد و آن را جایگزین قوی برای اقدام نظامی مجدد توصیف کرد.
استفاده از چنین الفاظی توسط نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی انجام می شود که دیوان بینالمللی کیفری لاهه حکم بازداشت او و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح علیه مردم غزه صادر کرده است.
ترامپ در اواخر فوریه در تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران به نتانیاهو پیوست، اما در ماه آوریل در مواجهه با مخالفت گسترده عمومی آمریکا با جنگ که باعث افزایش شدید قیمت نفت شده بود با آتشبس موافقت کرد.