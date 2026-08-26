جوان آنلاین: در حالی که بیشتر کشورهای مستقل جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تحریمهای یکجانبه آمریکا را محکوم کردند، دولت انگلیس بار دیگر وابستگی به واشنگتن و تبعیت از سیاستهای ضدایرانی آمریکا را اعلام کرد.
جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس در سخنانی ریاکارانه مدعی شد که این کشور از تلاشهای آمریکا برای دستیابی به راهحل دیپلماتیک در مورد ایران حمایت میکند و از گامهایی برای افزایش فشار از جمله تحریمهای گسترده علیه ایران که اخیرا اعلام شده استقبال میکند.
هیلی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دولت انگلیس از زمان روی کار آمدن حزب کارگر بیش از ۲۴۰ تحریم علیه ایران وضع کرده است و به همکاری با آمریکا و سایر شرکای خود برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران ادامه خواهد داد.
وی با تکرار ادعاهای ضدایرانی مدعی شد که لندن مصمم است مانع از آن شود که ایران از اقتصاد جهانی و نظام مالی انگلیس برای پیشبرد برنامه هستهای و آنچه «فعالیتهای بیثباتکننده» خواند، استفاده کند.
هیلی همچنین بدون در نظر گرفتن تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک ایران مدعی شد که از ایران میخواهد که فعالیتهای بیثباتکننده خود را در سراسر منطقه از جمله در تنگه هرمز متوقف کند!
او افزود که انگلیس به همکاری با شرکای خود برای حفاظت از منافع این کشور، برداشتن گامهای لازم برای بازگشایی تنگه هرمز و مقابله با آنچه «فعالیتهای خطرناک ایران» خواند، ادامه خواهد داد.
این در حالی است که وزارت خارجه چین در واکنش به تهدیدات آمریکا در خصوص اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران اعلام کرد که همکاری این کشور با تهران بر اساس قوانین بین المللی انجام می شود.
لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد: نباید در این همکاری ها دخالت یا اختلال ایجاد شود. چین تحولات را از نزدیک دنبال می کند و برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. با تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، مخالف هستیم. این تحریمها هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارند.