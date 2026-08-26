وزیر خارجه مصر با اشاره به جنگ علیه ایران تاکید کرد که اوضاع در منطقه به بن بست رسیده است.

جوان آنلاین: بدرعبدالعاطی وزیر خارجه مصر در گفتگو با نشریه نشنال امارات گفت: یک مشکل وجود دارد همان طور که می دانید در شرایط نه صلح و نه جنگ قرار داریم.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: شرایط به گونه ای است که گویی به بن بست رسیده است.

عبدالعاطی تصریح کرد: مصر به ارتباطات خود با طرف ایرانی ادامه می دهد. قاهره خواهان پایان دادن فوری به این درگیری بر اساس مفاد یک توافق شامل بررسی برنامه هسته ای ایران، لغو تحریم های آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز و تحقق آتش بس است.

وی بیان کرد:توافقی که میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن امضا کردند و هدف آن فراهم کردن زمینه برای مذاکرات به منظور پایان دادن به جنگ بود، ماه گذشته فروپاشید. قرار بود این توافق به کاهش تحریم ها و بازگشایی تنگه هرمز منجر شود، اما هیچ یک از این دو اتفاق رخ نداده است.

لازم به ذکر است که تجاوز نظامی صورت گرفته علیه ایران در حالی انجام شد که کشورمان مشغول مذاکره با آمریکا بود. در حال حاضر نیز جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده به دنبال گسترش جنگ نیست اما در برابر زیاده خواهی های آمریکا و دولت ترامپ تسلیم نخواهد شد.