زلنسکی برای پایان دادن به جنگ دست به دامان چین شد

رئیس‌جمهوری اوکراین، با استقبال از پیام تبریک شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به مناسبت استقلال اوکراین، از پکن خواست نقشی قوی‌تر در تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین ایفا کند.

جوان آنلاین: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که کی‌یف روی ایفای نقش دیپلماتیک قوی تر از سوی چین در تلاش ها برای پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین حساب می‌کند.

به گزارش ایرنا، زلنسکی این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، فرا رسیدن روز استقلال اوکراین را تبریک گفت.

رئیس جمهوری اوکراین از رهبر چین به دلیل تبریک او به اوکراین در «مهم ترین جشن ملی» این کشور قدردانی و استقلال را «ارزشی غیرقابل چشم پوشی» برای اوکراینی ها و دیگر ملت های مستقل توصیف کرد.

وی افزود که کی‌یف برای روابط خود با پکن ارزش قایل است؛ روابطی که به گفته زلنسکی طی ۳۵ سال بر پایه احترام متقابل و به رسمیت شناختن ارزش های هر دو ملت شکل گرفته است.

رئیس جمهوری اوکراین افزود: ما بر ادامه همکاری ها و ایفای نقشی قوی از سوی چین در زمینه پایان دادن به جنگ روسیه علیه کشورمان حساب می‌کنیم. صلح می‌تواند دستاورد مشترک ما باشد.

درخواست زلنسکی در شرایطی مطرح شده است که اوکراین همچنان در تلاش است فشار دیپلماتیک بین المللی بر مسکو را افزایش دهد و از تلاش ها برای دستیابی به صلحی پایدار حمایت کند.